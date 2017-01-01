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Arifiye'de 'Şirin ile Dedektifler' isimli çocuk oyunu gösterime çıkıyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Arifiye Belediyesi'nin kültür etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştireceği "Şirin İle Dedektifler" adlı müzikli çocuk oyunu gösterime çıkıyor.

Arifiye Belediyesi'nin kültür etkinlikleri çerçevesinde Sarduvan Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Şirin İle Dedektifler" adlı müzikli çocuk oyunu 19 Mayıs Cuma günü üç seans olarak 12.00-13.30-15.30 saatlerinde Arifiye Kültür Merkezinde çocuklar ile buluşacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, "Arifiye de kültür faaliyetlerine tüm hızı ile devam etmekteyiz. Sanatın özelikle tiyatronun çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini bildiğimiz için, bu tür organizasyonlara her zaman destek vermekteyiz. Her şey mutlu çocuklar için. Tüm halkımız davetlidir" diye konuştu.

Oyun ile ilgili bir açıklama yapan Sarduvan Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Oğuzhan Çatalbaş, "Oyunumuz okul öncesi ve ilkokul seviyesinde çocuklarımız için. Konusuna gelince, şirin izlediği çizgi filmlerin etkisi ile özel güçleri olduğunu sanmaktadır ve metal eşyalara mıknatıs gücü sayesinde yapışır, sonradan tanışacağı arkadaşları böyle şeylerin yalnızca çizgi filmlerde olduğunu ona kanıtlamaya çalışacaklardır. Oyun günümüz bilgisayar çağı çocuklarına gönderme yapmaktadır. Tüm Sakaryalı hemşehrilerimizi oyunumuza bekleriz" dedi.

(RŞ-İÇ)



17.05.2017 15:00:05 TSI

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