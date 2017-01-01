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Serdivan Çocuk Akademisi 400 öğrenciye ev sahipliği yaptı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Çalışmalarını Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi bünyesinde yürüten ve bir dönemi daha tamamlayarak öğrencilerini mezun eden Serdivan Çocuk Akademisi, dönem sonu etkinliğinde öğrencileri Hacivat ve Karagöz'le buluşturdu.

Seyirlik eğlencenin yanı sıra işlediği konularla da 7'den 70'e herkese hitap eden Hacivat ve Karagöz gölge oyunu, usta sanatçı Suat Veral ve Türkiye'nin ilk bayan Karagöz sanatçısı Merve İlken'in yorumuyla öğrencilerden ve velilerden büyük beğeni gördü. Etkinliği aileleri ile birlikte takip eden çocuklar zaman zaman sahneye çıkarak gölge oyunu sanatçılarına eşlik etti. Veliler, kendi değerlerimizin sahiplenilmesi ve gelecek nesillere aktarılması adına Çocuk Akademisi'nin düzenlediği etkinliğin önemine değinerek memnuniyetlerini dile getirdi. Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 12 haftalık eğitim dönemi boyunca, 400 öğrencinin; Görsel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar, İngilizce, Zeka Oyunları, Bilim-Fikir ve Sanat, Neşeli Bilim, Müzik, Resim, Temel Dini Bilgiler, Karikatür, Akıl Küpü ve Adab-ı Muaşeret olmak üzere toplam 12 farklı kulüpten istifade ettiği belirtildi.

(RŞ-İÇ)



17.05.2017 15:00:28 TSI

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