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Büyükşehir Engelsiz Adana Komisyonu çalışmaya başladı

- Engelsiz Adana için çabalar yoğunlaşıyor



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırma Merkezi, UNESCO Kültürel Diplomasi-Yönetim ve Eğitim Kürsüsü, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı iş birliğiyle düzenlenen, Uluslararası Kent Konseyleri ve Kentler Kongresi'nde "Dezavantajlı Grupların Kente Entegrasyonu" dalında birinci seçilen "Engelsiz Adana" projesi kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'nce oluşturulan komisyon çalışmalarına başladı.



Çalışmalar hız kazandı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen komisyon toplantısına Adana Kent Konseyi Başkanı Ömer Güner Sazak başkanlık yaptı. Sazak, "Adana'nın engelliler için daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi ve 'Engelsiz Adana' hedefine yönelik çalışmaların hız kazanması için tüm birimlerimiz gayret göstermektedir. Engelsiz Adana Belgesi pek çok açıdan sadece kentimiz için değil, diğer kentler içinde rehber niteliği taşımakta ve ilham kaynağı olmaktadır. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Bey, 'Engelsiz Adana' amacına ulaşmada çok kararlı" dedi.



Büyükşehir lokomotif rol üstlenmeli

Komisyonda,"Engelsiz Adana Projesi" konusunda sunum yapan Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Yrd. Doç.Dr. İsmail Güneş, "Projenin başarıya ulaşmasında Adana Büyükşehir Belediyesi lokomotif rol üstlenmelidir. Bu proje makro açıdan bütüncül hazırlanmış bir proje olup, tüm kamu kurumlarını ilgilendirmektedir. Bu nedenle kurumlar arası koordinasyona gereksinim duyulmaktadır" diye konuştu.



Birliktelik başarı şansını artırır

Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya da, ilgili tüm birimlerin özverili çalışmaları ve birlikte hareket edilmesi durumunda amaca ulaşmanın çok daha kolay olacağını söyledi.

Komisyon çalışmalarına Adana Kent Konseyi yöneticileri ve Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

(ELF-Y)



17.05.2017 15:03:56 TSI

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