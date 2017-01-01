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Ekmek zammı iptal edildi



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de 24 Nisan tarihinden beri 1,25 liradan satılan 250 gram ekmeğin, yapılan itirazlar üzerine yeniden 1 TL'ye satılmasına karar verildi.

Çanakkale Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenen ve 24 Nisan 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Çanakkale Fırıncılar Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf ve Sanatkâr Odasının ücret tarifesine göre, 250 gram ekmek 1,25 TL'den satılmaya başlanmıştı. Daha önceki ekmek tarifesi ile ilgili, Çanakkale Asliye Hukuk Mahkemesinde devam eden bir dava olması nedeniyle Mülki İdare Amiri tarafından bu artış uygun bulunmadı. Çanakkale Kasaplar Fırıncılar Lokantacılar ve Gazinocular Odası ile anlaşmaya varılamaması nedeniyle 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62'nci maddesi gereğince itiraz edildi. Söz konusu ücret tarifesi (250 gram Ekmek, 1,25 TL), Fiyat artışları itiraz komisyonundan Vali Yardımcısının Başkanlığında, Çanakkale Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Temsilcisi ve Ticaret ve Sanayi Odasının temsilcisinin bulunduğu komisyonda görüşüldü. Ekmek tarifesi ile ilgili olarak mahkemesi devam eden bir dava olması nedeniyle uygun bulunmamasına, Çanakkale Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Temsilcisinin red oyuna karşılık (fiyat artışının uygun olduğuna dair), Çanakkale Valiliği ve Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisinin fiyat artışının uygun olmadığına dair oyu ile 2'ye karşı 1 oy ile fiyat artışının uygun olmadığına karar verildi. Komisyon Kararı Çanakkale Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine de tebliğ edildi.

Buna göre mevcut fiyat tarifesi yürürlükten kaldırıldı. Çanakkale Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlgili Mahkeme sonuçlanıncaya kadar önceden olduğu gibi 250 gram ekmek 1.00 TL'den satılması gerekmektedir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54/4. Maddesine göre; Ticaret İl Müdürlüğü, belediyeler ve ilgili odalar bu kararın uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidirler" denildi.

(GD)



17.05.2017 15:03:59 TSI

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