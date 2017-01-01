Atlı tim görev başında
(Fotoğraflı)
Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun İl Jandarma Komutanlığı emrine verilen 'Jandarma Atlı Tim' ekipleri Kızılırmak Deltası'nda göreve başladı.
Nevşehir Jandarma Atlı Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) Samsun il Jandarma Komutanlığı emrine verilen 3 atlı tim Kızılırmak Deltası'nda devriye görevine başladı. 10 Ağustos tarihine kadar görev yapacak olan atlı tim ekipleri Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde devriye gezerek kaçak avcılarla mücadele edecek.
(ŞU-SLH-Y)
17.05.2017 15:04:20 TSI
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