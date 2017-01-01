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Başkan Saygılı'dan asfalt çalışmalarına inceleme

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:07
Başkan Saygılı'dan asfalt çalışmalarına inceleme
Başkan Saygılı'dan asfalt çalışmalarına inceleme

(Fotoğraflı)

Mehmet Temizyürek
KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde devam eden asfalt kaplama çalışmalarını ziyaret ederek yapılan çalışmaları gözlemledi.
Asfalt kaplama çalışmalarına ara vermeden devam eden Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarına Gürler Mahallesi'nde devam ediyor. İstiklal Caddesi'nde devam eden asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çalışmaların hızlandırılması konusunda talimatlar verdi. Cadde esnafı ile bir süre sohbet eden Saygılı, belediyenin sürdürdüğü çalışmalar konusunda vatandaşlara bilgi verdi. Cadde esnafı belediye çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, Başkan Saygılı ve ekibine teşekkür etti.
Ayrıca Saygılı, Zafer Caddesi esnafını da ziyaret ederek Belediye İş Merkezi önündeki yeşil alanlardaki düzenlemeleri inceleyerek bölgedeki boş alanların çiçeklendirilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
(MT-SLH-Y)

17.05.2017 15:07:45 TSI
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