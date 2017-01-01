YEREL HABERLER / KIRIKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Saygılı'dan asfalt çalışmalarına inceleme

Başkan Saygılı'dan asfalt çalışmalarına inceleme



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde devam eden asfalt kaplama çalışmalarını ziyaret ederek yapılan çalışmaları gözlemledi.

Asfalt kaplama çalışmalarına ara vermeden devam eden Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarına Gürler Mahallesi'nde devam ediyor. İstiklal Caddesi'nde devam eden asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çalışmaların hızlandırılması konusunda talimatlar verdi. Cadde esnafı ile bir süre sohbet eden Saygılı, belediyenin sürdürdüğü çalışmalar konusunda vatandaşlara bilgi verdi. Cadde esnafı belediye çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, Başkan Saygılı ve ekibine teşekkür etti.

Ayrıca Saygılı, Zafer Caddesi esnafını da ziyaret ederek Belediye İş Merkezi önündeki yeşil alanlardaki düzenlemeleri inceleyerek bölgedeki boş alanların çiçeklendirilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

(MT-SLH-Y)



17.05.2017 15:07:45 TSI

NNNN

