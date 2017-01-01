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Kitap fuarında zekayı etkileyen ilaçlar konulu konferans düzenlendi



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı Akçakoca Konferans Salonunda 'Zeka ve zekayı etkileyen ilaçlar' konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 9. Kocaeli Kitap Fuarı Akçakoca Konferans Salonu'nda Prof. Dr. Faruk Erden ve Doç. Dr. Oğuz Mutlu tarafından ''Zeka ve zekayı etkileyen ilaçlar'' konulu konferans düzenlendi. Hiç bir insanın zekasını seviyelendirmemek gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Faruk Erden, "Zeka üç farklı bölümden oluşur. Dünyada üç tane zeka örneği vardır. Genetik zeka, duygusal zeka, diğeri ise kıvrak zekadır. Hayattaki başarılar IQ ile ölçülemiyor. Fakat insanlarla iletişimin zeka ile pek ilgisi yoktur. İnsanların başarılı olmasında etkili olan duygusal zekadır'' dedi.

"Zeka hayatta başarılı olmamızda önemlidir, fakat tek başına yeterli değildir" diyen Erden, ''Önemli olan iletişim ile zekayı birleştirmektir. Başarılı olmanın en temel prensibi iletişimi zeka ile harmanlamaktır. Bunu başarabilen insanların başarılı olma olasılığı yüksektir'' diyerek sözlerine devam etti.

İnsanların farklı bir şekilde düşünerek diğer kişilerden sıyrılabileceğini belirtip, kıvrak zekanın altını çizen Prof. Dr. Faruk Erden, ''Önemli olan aynı şeyi düşünerek aynı çalışmayı göstermek değildir. Önemli olan yaratıcı şeyler bularak diğer insanlardan sıyrılmalıdır ve topluma yararlı buluşlar gerçekleştirmelidir'' diyerek sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. Faruk Erden tarafından yapılan konuşmanın ardından söz alan Doç. Dr. Oğuz Mutlu ilaçların kişinin bulunduğu sağlık durumuna göre farklılık gösterdiğini belirtti. Mutlu, ''Antidepresan ve antipsikotikler normal bir bireyde kullanıldığında belleği bozuyor. Fakat şizofren bir hastaya verildiği zaman belleği normale döndürüyor. Bu insanın içinde bulunduğu sağlık durumlarında etkili oluyor'' diyerek sözlerini tamamladı.

(KK-RFK-Y)



17.05.2017 15:08:25 TSI

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