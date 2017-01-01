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Dursunbey HEM'de yıl sonu sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Hüdayi Demirhan

BALIKESİR (İHA) - Dursunbey Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladıkları yıl sonu sergisi açıldı.

Dursunbey'de vatandaşlara meslek ve iş kazandıran Halk Eğitim Merkezi yıl boyunca yaptıkları el emeği ürünleri sergide görücüye çıkardı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Şafak sergi açılışı öncesi yaptığı konuşmada, bu sene Balmek ile birlikte toplamda 115 kurs açtıklarını belirtti.

Kurslara Dursunbey Belediyesi'nin büyük destek verdiğini söyleyen Şafak, "Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan bizlere istihdam garantisi verdi. Bu sayede özellikle garsonluk ve hasta bakım alanlarında kalifiye eleman yetiştiriyoruz" dedi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen kurslara 2 bin 500 civarında kursiyerin katıldığını söyleyen Şafak, "Dikiş nakış kursları, ebru kursları ve ahşap kurslarında kursiyerlerimiz birbirinden özel el emeği, göz nuru ürünlere imza attılar" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve protokol üyeleri tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi. Sergiyi gezen protokol el emeği ile yapılan ürünleri inceleyerek öğretmenlerden bilgi aldılar. Sergi açılışına Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Şafak, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yöneticiler ile çok sayıda kursiyer katıldı.

(HD-TS)



17.05.2017 15:10:06 TSI

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