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Engeliler haftasında engelli sporculara büyük ayıp



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Tüm yurtta engelliler haftası dolayısıyla engellilere yönelik programlar gerçekleştirilirken, Erzurum'da engelli sporcular servissiz bırakıldı.

Erzurum'da faaliyetlerini sürdüren Engelliler Curling Milli Takımı kendilerine tahsis edilen engelli sporcu servisinin başka hizmetlerde kullanılması üzerine günlerdir antrenmanlarını yapamıyorlar. 2013 yılında başladıkları curling sporu ile yeniden hayata tutunan Tekerlekli Sandalye Curling takımı sporcuları aynı zamanda milli takımı da oluşturuyorlar. Yurt dışında Türkiye'yi başarıyla temsil eden engelli Curling takımı Bakanlık tarafından engelli sporcular için tahsis edilen servis aracının diğer faaliyetlerde kullanılması ile düzenli olarak antrenmanlarını yapamıyorlar.

Servisin çoğu zaman engelliler dışındaki faaliyetler için kullanıldığını dile getiren sporcular, "Bu servis aracı engelliler için Bakanlığımız tarafından bizlere tahsis edilmesine rağmen başka faaliyetlere verilebiliyor. Biz bu yüzden günlerce antrenmana daha gelemiyoruz. Bizim kendi imkanlarımız ile tesislere gelebilmemiz çok zor. Bu konuda başta valimiz olmak üzere, Bakanlığımızdan bizlere destek olmasını bekliyoruz. Böylesine keyfi uygulamalar yapan yöneticileri daha duyarlı olmaya çağırıyoruz" diye konuştular.

(AT-AT-Y)



17.05.2017 15:10:16 TSI

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