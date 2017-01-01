ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Engeliler haftasında engelli sporculara büyük ayıp

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:10
Engeliler haftasında engelli sporculara büyük ayıp
Engeliler haftasında engelli sporculara büyük ayıp

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Tüm yurtta engelliler haftası dolayısıyla engellilere yönelik programlar gerçekleştirilirken, Erzurum'da engelli sporcular servissiz bırakıldı.
Erzurum'da faaliyetlerini sürdüren Engelliler Curling Milli Takımı kendilerine tahsis edilen engelli sporcu servisinin başka hizmetlerde kullanılması üzerine günlerdir antrenmanlarını yapamıyorlar. 2013 yılında başladıkları curling sporu ile yeniden hayata tutunan Tekerlekli Sandalye Curling takımı sporcuları aynı zamanda milli takımı da oluşturuyorlar. Yurt dışında Türkiye'yi başarıyla temsil eden engelli Curling takımı Bakanlık tarafından engelli sporcular için tahsis edilen servis aracının diğer faaliyetlerde kullanılması ile düzenli olarak antrenmanlarını yapamıyorlar.
Servisin çoğu zaman engelliler dışındaki faaliyetler için kullanıldığını dile getiren sporcular, "Bu servis aracı engelliler için Bakanlığımız tarafından bizlere tahsis edilmesine rağmen başka faaliyetlere verilebiliyor. Biz bu yüzden günlerce antrenmana daha gelemiyoruz. Bizim kendi imkanlarımız ile tesislere gelebilmemiz çok zor. Bu konuda başta valimiz olmak üzere, Bakanlığımızdan bizlere destek olmasını bekliyoruz. Böylesine keyfi uygulamalar yapan yöneticileri daha duyarlı olmaya çağırıyoruz" diye konuştular.
(AT-AT-Y)

17.05.2017 15:10:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Durmuş: &quot;Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden memnuniyet arttı&quot;
YEREL

DURMUŞ: "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET ARTTI"
Ilıcalı, Uluslararası Fuarın moderatörlüğünü yaptı
YEREL

ILICALI, ULUSLARARASI FUARIN MODERATÖRLÜĞÜNÜ YAPTI
Palandöken Belediyesi'nin yılsonu sergisi göz kamaştırdı
YEREL

PALANDÖKEN BELEDİYESİ'NİN YILSONU SERGİSİ GÖZ KAMAŞTIRDI
Vali Azizoğlu, &quot;Erzurum olarak Türkiye'nin en zengin doğal ve tarihi hazinelerine sahibiz&quot;
YEREL

VALİ AZİZOĞLU, "ERZURUM OLARAK TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN DOĞAL VE TARİHİ HAZİNELERİNE SAHİBİZ"
Öğrenciler &quot;15 Temmuz&quot;u tuvale yansıttı
YEREL

ÖĞRENCİLER "15 TEMMUZ"U TUVALE YANSITTI
ETÜ Erzurum'un ilk üniversite tanıtım fuarına ev sahipliği yaptı
YEREL

ETÜ ERZURUM'UN İLK ÜNİVERSİTE TANITIM FUARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Biri asfalta teşekkür etti, diğeri evinin önüne asfalt istedi
YEREL

BİRİ ASFALTA TEŞEKKÜR ETTİ, DİĞERİ EVİNİN ÖNÜNE ASFALT İSTEDİ
&quot;FETÖ'nün il abisi&quot; bilgileri yurt dışına sızdırmış
YEREL

"FETÖ'NÜN İL ABİSİ" BİLGİLERİ YURT DIŞINA SIZDIRMIŞ
Diş hekimi korkusuna dikkat
YEREL

DİŞ HEKİMİ KORKUSUNA DİKKAT
Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
ESKİ altyapı yatırımlarıyla ilgili durum değerlendirmesi yaptı
YEREL

ESKİ ALTYAPI YATIRIMLARIYLA İLGİLİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI
Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri anılacak
YEREL

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ ANILACAK
İş adamları Erzurum'da buluştu
YEREL

İŞ ADAMLARI ERZURUM'DA BULUŞTU
Büyükşehir iş dünyasının ünlü isimlerini ağırladı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR İŞ DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİNİ AĞIRLADI
90 iş adamı yatırım için Erzurum'da
YEREL

90 İŞ ADAMI YATIRIM İÇİN ERZURUM'DA
Kent Konseyi'nden Vali Azizoğlu'na ziyaret
YEREL

KENT KONSEYİ'NDEN VALİ AZİZOĞLU'NA ZİYARET
Aşkale'de anlamlı kermes
YEREL

AŞKALE'DE ANLAMLI KERMES
Atletler gençlik için depar attı
YEREL

ATLETLER GENÇLİK İÇİN DEPAR ATTI
TGK görev bölümü yaptı
YEREL

TGK GÖREV BÖLÜMÜ YAPTI
SGK yöneticilerinden, Başkan Yücelik'e ziyaret
YEREL

SGK YÖNETİCİLERİNDEN, BAŞKAN YÜCELİK'E ZİYARET
Erzurumlu gençler yazarlarla buluşuyor
YEREL

ERZURUMLU GENÇLER YAZARLARLA BULUŞUYOR
Gençlik Korosu'ndan Türkü gecesi
YEREL

GENÇLİK KOROSU'NDAN TÜRKÜ GECESİ
Aydemir: 'Ak dava küresel vicdana ders verdi'
YEREL

AYDEMİR: 'AK DAVA KÜRESEL VİCDANA DERS VERDİ'
Futbolda Valilik Kupası sahiplerini buldu
YEREL

FUTBOLDA VALİLİK KUPASI SAHİPLERİNİ BULDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyaz Saray'a yeni sözcü iddiası!
DÜNYA

TRUMP'IN SON GÖZDESİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...