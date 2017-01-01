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Meram Çomaklı'da sosyal tesis ve park hizmete açıldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:10
Meram Çomaklı'da sosyal tesis ve park hizmete açıldı
Meram Çomaklı'da sosyal tesis ve park hizmete açıldı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Çomaklı Mahallesi'ne kazandırılan sosyal tesis ile park düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Çomaklı Mahalle Muhtarı Murat Yağız, mahallelerine yaptığı güzel hizmetlerden dolayı Başkan Toru'ya teşekkür etti. Meram'da çalışmak ve başkan olmanın çok zor iş olduğunu belirten Yağız, "Bu dönemde ilçe belediyemiz gecesini gündüzüne katarak Meram'a güzel hizmet ve yatırımlar yapmanın gayreti içerisindedir. Bizler muhtarlar olarak belediye başkanımız ve ekibinin özveriyle Meram için çalıştığına şahidiz. Ancak Meram'a yatırımlar sadece ilçe belediyesinin yapacağı bir iş değildir. Bizler muhtarlar olarak diğer kurumların ilçemize yapması gereken proje ve yatırımların da yakinen takipçisi olacağız" dedi.

"Açılış ve temel atmalarımız devam edecek"
Her hafta ya bir tesis açılışı ya da temel atma programı yapmaya devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Fatma Toru ise, "Sadece son 2 ayda Ahmet Özcan Caddesi üzerinde Rabia Spor Merkezi, Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezi, Loras Sosyal Tesisi ile Çomaklı Sosyal Tesisi'ni hizmete açtık. Yine aynı dönemde Yenice Gençlik Merkezi, Dutlu Sosyal Tesisi ile Fahrünnisa Sosyal Tesisi'nin temeli attık. Haftaya da Havzan Aile Yaşam Merkezimizin temelini atacağız. Ramazan dolayısıyla ara vereceğimiz süreç aynı hızla devam edecektir. Meram hızlı bir şekilde yol, asfalt, altyapı, spor alanı, çocuk parkı, sosyal tesislerle yatırıma doyuyor. Kentsel dönüşümlerle de şehre damgasını vuruyor" diye konuştu.

"Bu tesis ve yanındaki parkı kuşatacak olan ağaçlandırma çalışmasını da kısa bir süre önce yaptık"
Çomaklı Mahallesi'ne kazandırdıkları sosyal tesisin bölgeye yeni bir soluk getireceğini dile getiren Başkan Toru, "770 metrekarelik bir inşaat alanında gerçekleştirilen tesisimiz, muhtarlık ofisi, kadınlarımıza, gençlerimize ve yaşlılarımıza yönelik hizmet verecek çok amaçlı salonlardan meydana gelmektedir. Tesisimiz, mahalle halkımızın birçok sosyal ihtiyacını karşılamasının yanı sıra halkımızın birbirleriyle olan münasebetlerini de olumlu yönde etkileyecektir. Bugün burada sadece sosyal tesisin açılışını yapmıyoruz. Çocuk parklarımız, altyapı, üstyapı ve asfaltlama çalışmasıyla beraber bölgeye kazandırdığımız tüm yatırımların hepsinin ortak açılışını gerçekleştiriyoruz. Bir ağaç dikildiği zaman 10 yıl sonrasına yatırım yapılmış oluyor ama insana yapılan yatırım yüz yıllık bir yatırımdır. Bu yaptığımız sosyal tesiste de 100 yıl sonrasını düşünüyoruz. Çünkü burası, çocuklarımız, gençlerimiz, hanımlarımız, yaşlılarımızla toplumun her kesimini kucaklayacak, onların eğitimine, birlik ve beraberliğine, istişaresine, sohbetine ortam sağlayacak bir tesistir. Bu tesis ve yanındaki parkı kuşatacak olan ağaçlandırma çalışmasını da kısa bir süre önce yaptık. Hem 10 yıl sonrasına ağaçlandırma çalışmalarıyla yatırım yapıyoruz hem de 100 yıl sonrasına, değerlerine bağlı, vatan aşkıyla donanan insanımıza yatırım yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Büyükşehir Yasası ile daha etkin hizmet üretiliyor"
Büyükşehir Yasası ile birlikte yerelde daha etkin ve nitelikli hizmet üretme imkanının ortaya çıktığını dile getiren AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür de, belediyelerin sonradan bağlanan ve merkeze uzak olan mahallelere çok amaçlı ve mahallenin ihtiyacına binaen yeni bir eserler kazandırmaya devam ettiğini söyledi. Özöğür, "Merkezdeki vatandaşlarımız hangi hizmetlere ve imkanlara sahipse bu mahallelerimiz de aynı hizmeti ve imkanı bulabilmesi için yerelde belediyelerimiz ve hükümet yatırımlarıyla bunu temin etmeye çalışıyoruz. 'Yerinde Tespit, Yerinde Çözüm' sloganıyla Meram Belediyemiz ve başkanımız birçok eseri şehrimize ve ilçemize kazandırdı ve kazandırmaya devam edecek. Hizmet aşkıyla tüm mesaisini buna harcayan belediye başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Daha güçlü bir Türkiye yolunda bir engel daha ortadan kalkmış olacak"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 21 Mayıs Pazar günü büyük bir heyecan ve coşkuyla büyük kongrede delegelerin oylarıyla AK Parti Genel Başkanı olarak seçeceklerini hatırlatan Özöğür, "Daha güçlü bir Türkiye yolunda bir engel daha ortadan kalkmış olacak. Demokrasi, Değişim ve Reform sloganı ile gireceğimiz bu kongreden 2023, 2053 ve 2071 hedefleri daha kararlı bir şekilde ortaya konmak suretiyle, tüm dünyaya gereken mesajlar verilecektir" dedi.

"Belediyemizle omuz omuza güzel hizmetler yapıyoruz"
İnsan odaklı kamu hizmetlerini vermeye devam edeceklerini vurgulayan Meram Kaymakamı Resul Çelik, "Bugün burada insan odaklı kamu hizmetlerinin güzel bir örneğini görmektesiniz. Sizlerle bir arada olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemizle birlikte omuz omuza, gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bizlerin işi, gücü sizlersiniz. Bu vesileyle bu değerli eserin tamamlanmasında emeği geçen ve yoğun bir çaba harcayan belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tesisimizin mahallemize hayırlı olmasını, sosyal ve kültürel hayata katkı sağlamasını temenni ederim" diye konuştu.
Konuşmalardan sonra Çomaklı İlkokulu öğrencilerin folklor gösterisi izleyenlere sunuldu. Çomaklı Muhtarı Murat Yağız, mahallelerine kazandırdığı güzel hizmetler nedeniyle Başkan Toru'ya plaket takdim ederken öğrenciler de Kaymakam Çelik ile Başkan Toru'ya çiçek hediye etti. Protokol mensupları dualar eşliğinde sosyal tesis ile parkın açılış kurdelesini keserek tesiste incelemede bulundu.
Meram Belediyesi tarafından Çomaklı Mahallesi'nde yapımı tamamlan sosyal tesis ile parkın açılış törenine, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Ali Sönmez, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Meram Koordinatörü Mustafa Torun, AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların yöneticileri, teşkilat mensupları, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(BG-AH-Y)

17.05.2017 15:10:32 TSI
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