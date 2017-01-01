Çocuk korosundan Anneler Gününe özel konser
(Fotoğraflı)
Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu konseri beğeniyle dinlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu tarafından muhteşem bir konser düzenlendi. Leyla Atakan Kültür Merkezinde düzenlenen konserde, çocuk korosu tarafından bir birinden güzel şarkılar seslendirildi. Nuray Polat'ın şefliğini yaptığı KBB Konservatuvarı Çocuk Korosu, küçük yaşlarına rağmen gösterdikleri büyük performansla dinleyenlerin bolca alkışını aldı.
KBB Konservatuvarı Çocuk Korosu öğrencileri Anneler günü için verdikleri konserde, kendilerini izlemeye gelen annelerine ithafen şarkılarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu, birbirinden yetenekli çocuklardan oluşuyor. Müzik ve sanata yetenekli çocukların Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında yeteneklerini geliştirdiği kurslar bulunuyor. Müzik yeteneklerini geliştirmek için konservatuvar eğitimi alan çocuklar verdikleri konserle müzik konusundaki kabiliyetlerini sergileme fırsatı buldu.
Çocuk korosu tarafından seslendirilen tüm eserler beğeniyle dinlenerek bolca alkış aldı.
(KK-RFK-Y)
17.05.2017 15:10:43 TSI
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