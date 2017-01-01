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Süloğlu Kaymakamından anlamlı ziyaret

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:10
Süloğlu Kaymakamından anlamlı ziyaret
Süloğlu Kaymakamından anlamlı ziyaret

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Edirne Süloğlu ilçe Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akardere köyünde yaşayan Şehit Tuncay Güdücü'nün annesi Hayriye Güdücü'yü ziyaret etti.
Kaymakam Cankatar, şehit annesi Hayriye Güdücü ile bir süre sohbet ederek ailenin durumu hakkında bilgi alırken devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı. Ziyaret sonrasında Kaymakam Cankatar ve beraberindekiler, Şehit Tuncay Güdücü'nün mezarını ziyaret ederek, kabri başında dua ettiler.
Kaymakam Cankatar'a ziyaret esnasında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Erol Erkorkmaz, İlçe Emniyet Amiri V. Ali Can Kaymak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Senem Koç eşlik ettiler.
(EY-MEF-Y)

17.05.2017 15:10:53 TSI
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