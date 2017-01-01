YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisa'da trafik sıkıntısına alternatif çözüm

Manisa'da trafik sıkıntısına alternatif çözüm

- Gediz Kavşağı akıllı kavşak haline getirilecek



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Öğretmenevi Kavşağı projesi dolayısıyla şehir içinde yaşanan trafik sıkışıklığına alternatif çözüm olarak Mimar Sinan Bulvarı'na hem eski garaj içinden, hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nin bulunduğu yol üzerinden ulaşım sağlanırken, yoğunluk yaşanan Gediz Kavşağı'nın da akıllı kavşak haline getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalar içinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanan Öğretmenevi Kavşağı projesi dolayısıyla şehir içinde yaşanan trafik sıkışıklığına alternatif çözüm olarak alınan UKOME kararıyla hem eski garaj içinden hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi önündeki yoldan Mimar Sinan Bulvarı'na ulaşım sağlandı. Uygulamaya başlanan alternatif çözümler ile ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürü Serdar Akçam, trafik sıkışıklığının çözümü için UKOME'nin acil olarak toplanarak karar aldığını kaydetti. Akçam, "Hem eski garajın içi hem de Fuar Merkezi'nin önüne açtığımız kavşak UKOME kararıyla yapıldı. UKOME olağanüstü olarak toplandı, bu iki yerin yapılmasıyla ilgili karar aldı. Ekiplerimiz hemen çalışmaya başladı. Terminalin içinde hem Avni Gemicioğlu Caddesi'nden hem Mimar Sinan Bulvarı'na çıkış hem de Mimar Sinan Bulvarı üzerinden Avni Gemicioğlu Caddesi'ne Barış Manço Meydanı'na giriş yönünde yol verdik" dedi.



Barış Manço Meydanı yeniden revize edilecek

Akçam, Fen İşleri Ekipleri tarafından çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Barış Manço Meydanı komple yeni baştan revize edilecek. Ellerinde onaylanan proje var, o projeye göre yeniden tadilata girecek düzenleme yapılacak. Mevcut haliyle vatandaşlar tarafından şu an kullanılıyor. Eski garaj içine yapılan çalışma Gediz Kavşağı'nı rahatlamak adına yapılan bir çalışmaydı. Halil Erdoğan Caddesi'nden gelen ve Gediz Kavşağında yaşanan sıkışıklığı yolun bir önüne çekerek vatandaşların şehir merkezine daha kolay ulaşması amaçlandı" diye konuştu.



Alternatif yollar üzerinde kontroller devam ediyor

Tamamlanan yollar üzerindeki kontrollerinin devam ettiğine dikkat çeken Akçam, "Yolların faydasını gördük. Bugün sabah hal kavşağında olan önceki yoğunluk bugün yoktu. Henüz daha vatandaşlarımız bu yolları bilmiyorlar. Levhalar ile vatandaşlarımızı yönlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın İzmir'e ulaşmaları için daha kolay yollar olmasına rağmen alışkanlık üzerine vatandaşlarımız Gediz Kavşağı'nı kullanarak dönüş yapmak istiyor. Sıkışıklık bu yüzden yaşanıyor. Levhalar yeniden düzenlendi, vatandaşların dikkatini çekebilecek hale getirdik" ifadelerini kullandı.



Gediz Kavşağı akıllı hale getirilecek

Trafik sıkışıklığının yoğun olarak yaşandığı Gediz Kavşağı ile ilgili de çalışma içinde olduklarını söyleyen Akçam, "Gediz Kavşağı'nda yeni bir çalışma başlattık. Kavşağı kamera ile donatarak yoğunluğu takip edeceğiz. Buna göre programlama yapılacak. Gediz Kavşağı akıllı kavşak haline gelecek. Kameralar yolları sürekli takip edecek, yoğunluğun yaşandığı yollara göre trafik ışıklarını kendi ayarlayacak. Araç yoğunluğu yaşandığı yol güzergahına trafiğin rahatlaması için yeşil ışığı daha uzun süre yakacak. Yoğunluğun daha az yaşandığı yönde ise kırmızı ışığın süresini otomatik olarak uzatabilecek. Böylece Gediz Kavşağı'nda yaşanan trafik yoğunluğunun rahatlatılacağı hedefleniyor" dedi.

(SC-Y)



17.05.2017 15:11:09 TSI

NNNN

