ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çetin, yolları denetledi halkı dinledi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:11
Çetin, yolları denetledi halkı dinledi
Çetin, yolları denetledi halkı dinledi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Yol çalışması olacak bölgeleri inceleyip halkın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Çetin, "Çukurova'nın en ücra köşesine kadar hizmet götüreceğiz" dedi.
Her gün bir mahalleyi ziyaret ederek muhtardan bilgi aldıktan sonra, hizmet yapılacak bölgeleri gezen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, inceleme sırasında karşılaştığı mahalle halkıyla da, yapılan hizmetler ve talepleri konusunda sohbet etti. Esnafın nabzını tutan Başkan Soner Çetin, halkın ilgisi karşısında yaptığı işlerden daha büyük bir zevk duyduğunu belirtti.
Başkan Çetin, "Benim en çok mutlu olduğum zamanlar, halkın arasında olduğum zamanlardır. Bunlardan ilki, halkımızla kucaklaştığımız bir araya geldiğimiz ve yüz yüze görüştüğümüz mahalle ziyaretleri, diğeri ise seçildiğim günden bu yana aralıksız devam eden halk günleri. Bizim işimiz, hizmet etmek olduğu kadar da halkın arasında olmak. Halkın sorunlarına çözüm üretip, şehrimizi daha yaşanabilir kılmak. Bunun için de sürekli halkımızın arasındayız" dedi.

"Vekaletim muhtarlarımızda"
Mahfesığmaz, Karslılar ve Yurt mahallelerine giderek, hizmet noktalarını inceleyen Başkan Soner Çetin, muhtarlarla da talep ve istekler konusunda sohbet etti. Muhtarların, sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olduğunu ve bunu Çukurova'da en iyi şekilde uygulamaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Çetin, "Benim mahallelerdeki temsilcim, vekilim muhtarlarımızdır. Belediyemizden beklediğiniz hizmetlerle ilgili muhtarlarımıza ulaşabilirsiniz. Birlikte yönetim anlayışı içinde, muhtarlarımızın sizden gelen istekleri bürokratlarıma iletmesi ve anında çözüm üretilmesi için tüm çalışanlarıma talimat verdim. Sizin isteğiniz bizler için bir emirdir" diye konuştu.

"Asfaltsız yolumuz kalmayacak"
Göreve geldiği günden bu yana Çukurova'nın asfalt görmemiş yollarına bile hizmet götüren Başkan Soner Çetin, bu yaz mevsiminde de yoğun bir yol çalışması yaşanacağını, bunun için de mahallelerin tamamında incelemelerde bulunduğunu, aciliyet sırasına göre, tüm yolların Avrupa standartlarında yapılacağını kaydetti. Başkan Çetin, "Çukurova'mızın asfaltlanmamış hiçbir yerini bırakmamak için yoğun mesai harcayacağız. Gece gündüz devam edecek olan çalışmalarımızla, ilçemizi daha yaşanabilir kılacağız. Bu mevsim yapacağımız çalışmalarla Çukurova'da asfaltsız yol kalmayacak" şeklinde konuştu.
(ELF-Y)

17.05.2017 15:11:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Estetik&quot; mağduru hemşire taburcu edilecek
YEREL

"ESTETİK" MAĞDURU HEMŞİRE TABURCU EDİLECEK
Yüreğir'de gençlik haftası etkinlikleri tamamlandı
YEREL

YÜREĞİR'DE GENÇLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ TAMAMLANDI
Üvey annenin çocuğu darbettiği iddiası
YEREL

ÜVEY ANNENİN ÇOCUĞU DARBETTİĞİ İDDİASI

Büyükşehir Engelsiz Adana Komisyonu çalışmaya başladı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ENGELSİZ ADANA KOMİSYONU ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Ziya Paşa, vefatının 137. Yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı
YEREL

ZİYA PAŞA, VEFATININ 137. YILDÖNÜMÜNDE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü hakkındaki dava
YEREL

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SÖZLÜ HAKKINDAKİ DAVA
Adana Demirspor'da olağanüstü kongre kararı
YEREL

ADANA DEMİRSPOR'DA OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI
Adanaspor'dan taraftara &quot;sabırlı olun&quot; çağrısı
YEREL

ADANASPOR'DAN TARAFTARA "SABIRLI OLUN" ÇAĞRISI
Optimum'da Gençlik Bayramı Spor Festivaliyle kutlanacak
YEREL

OPTİMUM'DA GENÇLİK BAYRAMI SPOR FESTİVALİYLE KUTLANACAK
Adana, istihdam sözünü yerine getirdi
YEREL

ADANA, İSTİHDAM SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ
&quot;Eskort&quot; sitelerine yönelik 13 ili kapsayan operasyon
YEREL

"ESKORT" SİTELERİNE YÖNELİK 13 İLİ KAPSAYAN OPERASYON
Belediye-İş Sendikası Adana Şube Başkanlığı'na Dinçer aday
YEREL

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI ADANA ŞUBE BAŞKANLIĞI'NA DİNÇER ADAY
Erkan Koleji öğrencileri CaMLA sınavı ile İngilizce seviyelerini test etti
YEREL

ERKAN KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ CAMLA SINAVI İLE İNGİLİZCE SEVİYELERİNİ TEST ETTİ
ByLock kullanan FETÖ mensuplarına hapis istemi
YEREL

BYLOCK KULLANAN FETÖ MENSUPLARINA HAPİS İSTEMİ
Adana'da okullar arası kano ve kürek müsabakaları tamamlandı
YEREL

ADANA'DA OKULLAR ARASI KANO VE KÜREK MÜSABAKALARI TAMAMLANDI
Borç yapılandırmasında son fırsat uyarısı
YEREL

BORÇ YAPILANDIRMASINDA SON FIRSAT UYARISI
Adana'da ev yangını
YEREL

ADANA'DA EV YANGINI
Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
YEREL

ADANA'DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 YARALI
Adana'daki kadın cinayeti
YEREL

ADANA'DAKİ KADIN CİNAYETİ
Kapkaç şüphelisi kısa sürede yakalandı
YEREL

KAPKAÇ ŞÜPHELİSİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Yöre dernekleri şöleni başlıyor
YEREL

YÖRE DERNEKLERİ ŞÖLENİ BAŞLIYOR
Adana Müze Kompleksi açılıyor
YEREL

ADANA MÜZE KOMPLEKSİ AÇILIYOR
&quot;Gelin Maç Yapalım Kazanan Dostluk Olsun&quot; turnuvası sona erdi
YEREL

"GELİN MAÇ YAPALIM KAZANAN DOSTLUK OLSUN" TURNUVASI SONA ERDİ
Misafirliğe giden komşunun hırsızlığı kameraya yansıdı
YEREL

MİSAFİRLİĞE GİDEN KOMŞUNUN HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyaz Saray'a yeni sözcü iddiası!
DÜNYA

TRUMP'IN SON GÖZDESİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...