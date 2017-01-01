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Çetin, yolları denetledi halkı dinledi



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ADANA (İHA) - Yol çalışması olacak bölgeleri inceleyip halkın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Çetin, "Çukurova'nın en ücra köşesine kadar hizmet götüreceğiz" dedi.

Her gün bir mahalleyi ziyaret ederek muhtardan bilgi aldıktan sonra, hizmet yapılacak bölgeleri gezen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, inceleme sırasında karşılaştığı mahalle halkıyla da, yapılan hizmetler ve talepleri konusunda sohbet etti. Esnafın nabzını tutan Başkan Soner Çetin, halkın ilgisi karşısında yaptığı işlerden daha büyük bir zevk duyduğunu belirtti.

Başkan Çetin, "Benim en çok mutlu olduğum zamanlar, halkın arasında olduğum zamanlardır. Bunlardan ilki, halkımızla kucaklaştığımız bir araya geldiğimiz ve yüz yüze görüştüğümüz mahalle ziyaretleri, diğeri ise seçildiğim günden bu yana aralıksız devam eden halk günleri. Bizim işimiz, hizmet etmek olduğu kadar da halkın arasında olmak. Halkın sorunlarına çözüm üretip, şehrimizi daha yaşanabilir kılmak. Bunun için de sürekli halkımızın arasındayız" dedi.



"Vekaletim muhtarlarımızda"

Mahfesığmaz, Karslılar ve Yurt mahallelerine giderek, hizmet noktalarını inceleyen Başkan Soner Çetin, muhtarlarla da talep ve istekler konusunda sohbet etti. Muhtarların, sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olduğunu ve bunu Çukurova'da en iyi şekilde uygulamaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Çetin, "Benim mahallelerdeki temsilcim, vekilim muhtarlarımızdır. Belediyemizden beklediğiniz hizmetlerle ilgili muhtarlarımıza ulaşabilirsiniz. Birlikte yönetim anlayışı içinde, muhtarlarımızın sizden gelen istekleri bürokratlarıma iletmesi ve anında çözüm üretilmesi için tüm çalışanlarıma talimat verdim. Sizin isteğiniz bizler için bir emirdir" diye konuştu.



"Asfaltsız yolumuz kalmayacak"

Göreve geldiği günden bu yana Çukurova'nın asfalt görmemiş yollarına bile hizmet götüren Başkan Soner Çetin, bu yaz mevsiminde de yoğun bir yol çalışması yaşanacağını, bunun için de mahallelerin tamamında incelemelerde bulunduğunu, aciliyet sırasına göre, tüm yolların Avrupa standartlarında yapılacağını kaydetti. Başkan Çetin, "Çukurova'mızın asfaltlanmamış hiçbir yerini bırakmamak için yoğun mesai harcayacağız. Gece gündüz devam edecek olan çalışmalarımızla, ilçemizi daha yaşanabilir kılacağız. Bu mevsim yapacağımız çalışmalarla Çukurova'da asfaltsız yol kalmayacak" şeklinde konuştu.

(ELF-Y)



17.05.2017 15:11:47 TSI

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