Polis ekiplerinden 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması
(Fotoğraflı)
Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Sakarya'da polis ekipleri 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması yaptı.
Tüm ülkede olduğu gibi Sakarya'da da 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması yapılmaya başlandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinin birçok yerinde, işlek caddelerde bulunan kavşaklarda bekleyerek şüpheli görülen şahıslara kimlik kontrolünün yanı sıra, üst araması ve araç araması da yapıyor.
Polis ekipleri ayrıca kırmızı ışıklarda dilenen dilencilere idari yaptırım cezası, yabancı uyruklu şahıslara yönelik kimlikleri kontrolü yapıyor. Yapılan uygulamaların akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
(RŞ-İÇ)
17.05.2017 15:12:03 TSI
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