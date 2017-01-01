ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Polat öğrencilerle buluştu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:12
Başkan Polat öğrencilerle buluştu
Başkan Polat öğrencilerle buluştu
- Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:
- "Kalkınma ve büyümenin yolu okumak"
(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 'Gelecek hepimizin' projesi kapsamında Hasan Akbudak İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi. Burada konuşan Polat, "Türkiye'yi bütün alanlarda büyütmenin, geliştirmenin ve kalkındırmanın yolu, çok okumaktan geçiyor" dedi.
Hasan Akbudak İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önünde okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte kariyer planlaması yapan öğrencilere iş ve aile hayatlarında dikkat etmeleri gereken konularda tavsiyelerde bulundu. Gençlerle bir araya gelmekten her zaman büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Polat, "Ülkemizin, milletimizin ve ümmetin bütün umudu ülkemizin gençleridir. Gelecekte dünyanın bütün alanlarına yön verecek olan kıymetli genç kardeşlerimizin kendilerini bütün alanlarda yetiştirmelerini özellikle istirham ediyorum. Bizler şu an görev yaptığımız makamları gelecekte sizlere emanet edeceğiz. Gençlerimiz diri olmazsa, canlı olmazsa, heyecanlı olmazsa geleceğimiz karanlık olur. Ben açıkçası gençlerimizden çok umutluyum, sizlere sonuna kadar güveniyoruz" şeklinde konuştu.
Polat, "Her karesi şehit kanlarıyla sulanmış, atalarımızın tüm dünya nimetlerinden vazgeçerek vatan ve bayrak uğrunda canını verdiği bu aziz topraklar bize kolay kolay bırakılmadı. Bize düşen görev, ecdadın geçmişte yaptığı gibi çok çalışmak, okuyacağız, koşturacağız, yorgunluğu unutacağız ve bu millete yeniden en güzel günleri yaşatacağız. Bunu millet olarak başaracak güce ve kapasiteye sahibiz ve bunu başaracağız, inanacağız, kararlı ve istekli olacağız. Zorluklara, sıkıntılara katlanacağız, çalışacağız. Zahmet çekilmeden, yorulmadan hedefe ulaşılamaz. El ele verip, omuz omuza mücadele ederek ülkemizi daha aydınlık ve güzel günlere hep birlikte taşıyacağız" ifadelerini kullandı. Gençlere okumaları konusunda tavsiyelerde bulunan Polat, "Ülkemizin dünyada bütün alanlarda söz sahibi olması için hepimize ciddi görevler düşmektedir. Özellikle genç kardeşlerimizin okul yıllarını boş geçirmemeleri gerekiyor. Tarih, matematik, fizik, teknoloji, kimya, uzay bilimi, kainat ve insanlığı okumamız lazım. Sanayinin, bilimin, endüstrinin, ticaretin temelinde okumak vardır. Ben şu an doktora öğrencisiyim, halen okuyorum. Hocamın yanına gidiyorum, derslerime çalışıyorum, seminerlerimi, sunumlarımı hazırlıyorum, görevim ne ise onu kusursuz yerine getiriyorum. Okumaya inandığım için okuyorum" diye konuştu.
Öğrencilerle karşılıklı soru-cevap şeklinde gerçekleşen söyleşide Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, gençlere yönelik devam eden hizmetler başta olmak üzere Yeşilyurt Belediyesinin yatırımları ve projeleri hakkında bilgiler aktardı.
(CÖ-SD-Y)

17.05.2017 15:12:26 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Çakır engellilerle piknikte buluştu
YEREL

BAŞKAN ÇAKIR ENGELLİLERLE PİKNİKTE BULUŞTU
Muğla'daki Malatyalılar bir araya geldi
YEREL

MUĞLA'DAKİ MALATYALILAR BİR ARAYA GELDİ
MASKİ'nin altyapı çalışmaları sürüyor
YEREL

MASKİ'NİN ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
CHP Battalgazi İlçe Başkanlığına Emin Dönmez getirildi
YEREL

CHP BATTALGAZİ İLÇE BAŞKANLIĞINA EMİN DÖNMEZ GETİRİLDİ
Öğrencilerden resim sergisi
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN RESİM SERGİSİ
15 Temmuz'un sembol isimlerinden Metin Doğan Akçadağlı genç iş adamları ile bir araya geldi
YEREL

15 TEMMUZ'UN SEMBOL İSİMLERİNDEN METİN DOĞAN AKÇADAĞLI GENÇ İŞ ADAMLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Geleceğin mühendisleri yarıştı
YEREL

GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ YARIŞTI
Malatya'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN:
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Malatya lojistik üs merkezine dönüştürülecek
YEREL

MALATYA LOJİSTİK ÜS MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Başkan Gürkan, TKB Encümen Üyeliğine yeniden seçildi
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN, TKB ENCÜMEN ÜYELİĞİNE YENİDEN SEÇİLDİ
'Farklı Boyutlarıyla İç Göç Çalıştayı'nda
YEREL

'FARKLI BOYUTLARIYLA İÇ GÖÇ ÇALIŞTAYI'NDA
Malatya Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray'la kardeş kent oldu
YEREL

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAHÇESARAY'LA KARDEŞ KENT OLDU
5. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası 20 Ağustos'ta başlayacak
YEREL

5. ULUSLARARASI ALTIN KAYISI SATRANÇ TURNUVASI 20 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:
YEREL

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇAKIR:
Malatya'da 2001 yılında askeri uçağın düşmesi
YEREL

MALATYA'DA 2001 YILINDA ASKERİ UÇAĞIN DÜŞMESİ
Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl:
YEREL

SAĞLIK-SEN MALATYA ŞUBE BAŞKANI MEHMET BİNGÖL:
CHP İl Başkanı Kiraz, Evkur Yeni Malatyaspor'u tebrik etti
YEREL

CHP İL BAŞKANI KİRAZ, EVKUR YENİ MALATYASPOR'U TEBRİK ETTİ
3.Ulusal Resim Yarışması sonuçlandı
YEREL

3.ULUSAL RESİM YARIŞMASI SONUÇLANDI
Çocuklar &quot;milli birlik ve kardeşliği&quot; resmetti
YEREL

ÇOCUKLAR "MİLLİ BİRLİK VE KARDEŞLİĞİ" RESMETTİ
BESYO'da 2016-2017 yılı mezuniyet töreni düzenlendi
YEREL

BESYO'DA 2016-2017 YILI MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyaz Saray'a yeni sözcü iddiası!
DÜNYA

TRUMP'IN SON GÖZDESİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...