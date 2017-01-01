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Ünlü roman kahramanları Kocaeli Kitap Fuarı'nda



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı herkesin severek okuduğu romanların kahramanlarını görme imkanı sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda dünyaca ünlü roman ve hikayelerindeki kahramanların canlandırıldığı stant dikkat çekiyor. J.R.R Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi romanından Gollum, Viktor Hugo'nun Notre Damen Kamburu romanından Quasimado, Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanından Rasnolnikova gibi kahramanları Kitap Fuarı'na gelen konukları Kılavuz Gençlik Salonu'na karşılıyor.

Türkiye'nin en büyük kitap fuarı Kocaeli Kitap Fuarı'nda yer alan bir stant kitapseverlerin beğenerek okuduğu romanların kahramanlarını canlandırıyor. Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı çalışmada, sevilen roman kahramanlarının maketleri bu özel stantta sergileniyor. Öğrencilerin özenle hazırladığı kahramanlara ait maketler, canlandırıldığı kitap ile bu alanda fuara gelenlere sunuluyor. Öğrenciler okudukları romandan sonra kitaba konu olan kahramanı makete dönüştürüyor.

Kitap kahramanları keçe malzemesi kullanılarak hayat bulmuş. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı edindirmek için yapılan özel çalışmada birçok roman kahramanı yer alıyor. Dünyaca tanınmış kahramanların maskotları arasında Jostein Gaarder'in Sofinin Dünyası, J.R.R Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi, Elif Şafak'ın Mevlanası, Yaşar Kemal'in İnce Memedi, Viktor Hugo'nun Notre Damen Kamburu bulunuyor.

Bu özel standa gelen kitapseverler, roman kahramanlarını görünce oldukça şaşırıyor. Kahramanları ilgiyle izleyen kitapseverler, okudukları romanlardaki kahramanların maketlerini görmenin mutluluğunu yaşıyor. Roman kahramanları Kocaeli Kitap Fuarı Kılavuz Gençlik Salonu'nda katılımcıların beğenisine sunuluyor.

(KK-İÇ)



17.05.2017 15:12:51 TSI

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