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Gebzeli 5. öğrencilerine bisiklet dağıtımı sürüyor



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi tarafından beşinci sınıf ve dereceye giren öğrencilere 8 bin 500 adet bisikletin dağıtımı okullarda sürüyor.

Gebze Belediyesi tarafından beşinci sınıf ve dereceye giren öğrencilere 8 bin 500 adet bisikletin dağıtımı okullarda sürüyor. Beşinci sınıfa giden öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bisiklet dağıtım töreni kapsamında Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu Ortaokulu, Kocatepe Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda bisiklet dağıtım töreni gerçekleştirildi. Bisiklet dağıtım törenine Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, belediye başkan yardımcısı Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bisiklet dağıtım töreninde konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, çocuklardan özellikle bisiklet kullanırken trafik kurallarına uymalarını ve çok dikkatli olmalarını istedi. Başkan Köşker, "Siz değerli öğrenciler ülkemizin geleceğisiniz. Bizlerin hayallerini yarın sizler gerçekleştireceksiniz. Bugün biz de sizlerin hayallerini gerçekleştiriyoruz. Bisiklet her çocuğun hayalidir. Eskiden bisiklet almanın ne kadar zor olduğunu anne babalarınız iyi bilirler. Bugün Allah'a hamdolsun ki devletimizin imkanları doğrultusunda bisiklet sahibi olmayan çocuğumuz kalmıyor. Tatilinizi bol bol dinlenerek ve bisiklete binerek geçirin. Bisikletleriniz hayırlı olsun çocuklar, dikkatli kullanın bizleri üzmeyin" dedi.

(KK-GY-Y)



17.05.2017 15:14:40 TSI

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