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Muratlı Cemevi inşaatı devam ediyor



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Muratlı ilçesinde yapılan Muratlı Cemevi'nin inşaatı devam ediyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında, geniş katılımlı bir törenle temeli atılan Muratlı Cemevi'nin inşaat çalışmalarına ara verilmeksizin devam ediliyor. Yüklenici firma tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, binanın bodrum ve zemin katlarının kaba inşaatı tamamlandı. Bin 450 metrekarelik alanda 4 kat inşa edilecek olan bina, yaklaşık 2 milyon 650 bin TL'ye mal edilecek.

İnşaat çalışmaları hakkında bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Cemevleri, Alevi ve Bektaşi canların Yaradanla bir oldukları, bütünleştikleri, dargınların barıştığı, aşlarını aynı sofrada bölüştükleri, manevi değeri yüksek yerlerdir. Sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma anlayışı ile tüm canlarımızla gönül köprüleri kuruyoruz. Tüm yurttaşlarımızın, bir arada, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşadığı Tekirdağ ilimizde herkesi kucaklıyoruz. Alevi ve Bektaşi canlarımızın, cem olacakları, sevgilerini ve aşlarını paylaşacakları Muratlı Cemevi inşaatını Muharrem ayına yetiştirerek, açılışını yapmayı hedefliyoruz" dedi.

(YG-MEF-Y)



17.05.2017 15:14:55 TSI

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