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Jandarmadan broşürlü uyarı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:14
Jandarmadan broşürlü uyarı
Jandarmadan broşürlü uyarı

(Fotoğraflı)

Emre Yılmaz
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası alanda düzenlenen 'Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında programlar düzenlendi.
Trafiğin yaşamın bir parçası olduğuna değinen Taşköprü Jandarma Trafik Ekibi yetkilileri, trafik kurallarına uyarak vatandaşların diğer vatandaşlara da saygı göstermiş olacağını belirtti. Bugüne kadar trafik üzerine yapılan eğitimlerden bahseden yetkililer, "Okul ve servis taşımacılığı yapan sürücülerine yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak olarak trafikte doğru ve yanlış konularda bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenlenmiş, yapılan denetim faaliyetleri sırasında yol kullanıcılarına, cep telefonu, emniyet kemeri kullanımının trafik güvenliğine etkileri, hız trafik risk algısı, kazaların meydana geliş nedenleri ile alınacak tedbirler konusunda bilgilendirmeler yapılarak, verilen bu bilgiler afiş ve broşürler dağıtılarak desteklenmiş, kamuoyunun bilinçlendirilmesi sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Taşköprü Jandarma Trafik ekibi tarafından Trafik haftası münasebetiyle yol kontrolünde sürücülere el broşürü dağıtarak vatandaşlara trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
(EY-RFK-Y)

17.05.2017 15:14:58 TSI
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