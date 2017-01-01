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Umurbey güreşlere hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Murat Yüksel

ÇANAKKALE (İHA) - Umurbey beldesinde bu yıl 4. Kez düzenlenecek olan yağlı güreşlerin hazırlıkları sürüyor.

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, 26 Mayıs'ta yapılacak güreşlere tüm vatandaşları davet etti. Umurbey güreşlerinin, yağlı güreşler arasında önemli bir yeri olduğunu söyleyen Başkan Yavaş, "Bu sene inşallah kazasız belasız bir güreş sezonumuzun başlangıcındayız. 4'üncüsünü yapacağız. 26 Mayıs'ta Cuma günü. Bu sene değişiklik olarak ağamızın 3'üncü yılı ve onun altın kemer hak ettiği bir yıl olacak. Bundan sonrada artık güreşlerimizde altın kemerli güreşler olma unvanını da almış olacağız. Böylelikle 26 Mayıs'ta bütün güreş severleri ata sporumuza gönül verenleri Umurbey'imize ekliyoruz. Güreşçilerimiz arasında yine bu sene Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Ekrem Yavuz, Hamza Köseoğlu, Gökhan Arıcı, Salih Arınç, Nedim Gürel gibi değerli başpehlivanlarımızın bulunduğu 24-25 tane başpehlivanımızın da katılacağı bir güreş olacak. Aynı zaman da Kırkpınar öncesi son güreşler olma hasabiyle de Kırkpınar öncesi son randevu düello diyebileceğimiz bir güreş olacak. Böyle güreşlerde artık 4'üncü yılımız olmasından dolayı biraz daha organizasyonumuzda eksiksiz tamamlayıp, bütün güreş severlere çok iyi bir güreş ortamı hazırlamak için uğraşıyoruz, el ele verdik. Hepinizi güreşe davet ediyorum" dedi.

Umurbey güreş ağası Cengizhan Örs'de güreşlere büyük ilgi olduğunu söyleyerek, "Bizler de çevre illerde yapılan güreşlere katılıyoruz. Burada hem ağaları, hem başkanları Umurbey güreşlerine davet ediyoruz. Güreşlerimize büyük bir ilgi var. Artık hatırı sayılır bir organizasyon haline geldi. Tüm hemşerilerimizi 26 Mayıs'ta Umurbey'e bekliyoruz" diye konuştu.

(GD)



17.05.2017 15:15:37 TSI

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