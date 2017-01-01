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Güreş salonu açılıyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:16
Güreş salonu açılıyor
Güreş salonu açılıyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından Aziziye Mahallesinde yeniden düzenlenen Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü Özkan Olcay Spor Salonu için açılış tarihi 25 Mayıs olarak belirlendi.
Aziziye Mahallesinde bulunan Özkan Olcay Spor Salonunda yapılan düzenleme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte açılış için gün belirlendi. 25 Mayıs Perşembe günü açılması planlanan Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü güreş sporuna ilgi duyan her yaştan gençlere kapılarını açarken salona konulan tam donanımlı fitness aletleri, güreş alanı, soyunma odaları, saunalar ve yönetim ofisleri ile hizmet verecek. Salon hakkında açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Düzce'de ata sporu güreşe çok fazla rağbet olduğuna dikkat çekerek "gençlerimizin sosyal aktivite ve spor branşlarıyla ilgilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Onlara bu ortamları sağlamak da bizim görevimiz, bunun farkındayız. Bu vesile ile Aziziye Mahallemizde yeniden düzenlediğimiz spor salonumuzda bu sporu yapmak isteyen çocuklarımızı gençlerimizi bekliyoruz. İnşallah bu salonda nice şampiyonlar, başpehlivanlar yetişecek" ifadelerini kullandı.
(TT-AY)

17.05.2017 15:16:35 TSI
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