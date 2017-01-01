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Başkale Belediyesi araç filosunu genişletti



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale Belediyesi, halka daha iyi ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek adına araç filosunu 4 yeni araç daha ekledi.

Başkale Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde daha iyi hizmet sunabilmek için Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatıyla 4 yeni araç satın aldı. Daha öncede Türkiye Belediyeler Birliğinin desteğiyle kasasından tek kuruş harcamadan araç filosuna otomatik yüklemeli, hidrolik sıkıştırmalı çalışabilen 2016 model yeni bir çöp kamyonu katan Başkale Belediyesi, yeni aldığı 4 araçlarla halka daha fazla hizmet sunacak ve işlerini daha hafifletecek.

Yeni alınan araçlarla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Sami Karakelle, "Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Abdulselam Öztürk'ün talimatı ile belediyemizde yaptığımız imcelemeler neticesinde acil olarak araç ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Başkanımızın yoğun çabaları sonucunda 4 adet sıfır araç halkımızın hizmetine sunulmuştur. Vatandaşımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Belediyenin filosuna kattığı yeni araçla ilçe merkezinde tur atılarak, halka tanıtıldı.

(EE-MSA-Y)



17.05.2017 15:17:22 TSI

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