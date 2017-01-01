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SGK heyetinden ESOB'a ziyaret

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:17
SGK heyetinden ESOB'a ziyaret
SGK heyetinden ESOB'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Afyonkarahisar İl Müdürü Samed Fidan beraberindeki heyet ile birlikte Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak'ı ziyaret etti.
Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle gerçekleşen ziyarette konuşan Fidan, hafta boyunca bir çok etkinlik gerçekleştireceklerini ifade ederek, "Kurumumuzun görev ve yetkilerini halkımıza anlatmak ve farklılık oluşturmak için ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Biz kurum olarak yılın her günü gerek halkımız gerekse mükelleflerimizle iç içeyiz" dedi.
Ziyarette konuşan Başkan Konak ise şunları söyledi:
"Başkan Konak "SGK İl Müdürümüzle diyaloglarımız sadece kutlamalarla sınırlı değildir. Her zaman istişare ederek sorunlarımıza çözüm bulan Sayın Fidan'a buradan bir kez daha teşekkür etmek isterim."
Ziyarete SGK İl Müdür Yardımcısı Mehmet Kara ile Muhasebe Müdürü Yusuf Gümüş'de katıldı.
(GC-

17.05.2017 15:17:41 TSI
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