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Samsun'da hedef 10 bin artı istihdam

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:17
Samsun'da hedef 10 bin artı istihdam
Samsun'da hedef 10 bin artı istihdam

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - SGK İl Müdürü Ünal Kaya, Türkiye geleninde başlatılan 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Çalışmaları' kapsamında Samsun için 10 bin artı istihdam sayısı hedefini geçtiklerini söyledi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ünal Kaya, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu makamında ziyaret etti. 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası çerçevesinde iş çevreleri ile sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini belirten Kaya, "Ziyaretlerimizin amacı, paydaşlarımızla birlikte bilgi alışverişinde bulunmak, kumrumuzun yapısını daha iyi tanıtmak. Ayrıca, sosyal güvenlik hizmetlerinin sunumu noktasında neler yapılabilir karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak. Kapımız herkese açık. Tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışarak vatandaş odaklı hizmet üretmeye çalışıyoruz. Mevzuatlar çerçevesinde üyelerimize her türlü yardım ve desteğin verme gayretindeyiz. Kurum olarak bir önemli çalışmamız da kayıt dışı istihdamla mücadele. Kayıt dışı istihdamla mücadeleye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da etkin bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

Taksit hatırlatması
İl Müdürü Kaya, çalışma hayatında milli seferberlik çalışmaları kapsamında Samsun için 10 bin artı istihdam sayısı hedeflendiğini belirten Kaya, "Bu hedefi 14 Mayıs itibariyle 11 bin 120 sayısına ulaşarak geçtik. Bu konudaki desteklerinden dolayı size ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Oda olarak bu önemli çalışmaya çok büyük katkılar sağladınız. Ayrıca, bilindiği üzere 19 Ağustos 2016 tarih 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun ile vatandaşlarımıza, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının yapılandırarak ödemeleri için büyük kolaylık getirilmiştir. 6770 sayılı kanunla ise, bu kapsamda yapılandırılan borçların taksitlerin son ödeme tarihleri dörder ay ertelenmiştir. Bu erteleme ile vadesi geçmiş taksitlerin 31 Mayıs 2017'e kadar ödenmesi gerekmektedir. Borçlarını yapılandıran paydaşlarımızın mağdur olmamaları için bu tarihi kaçırmamaları gerekmektedir" diye konuştu.

Murzioğlu: "Her türlü işbirliğine hazırız"
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, tüm vatandaşların Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tüm vatandaşlar için önemli bir kurum olduğunun altını çizen Murzioğlu, son yıllarda büyük atılım gerçekleştiren Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çözüm odaklı hizmetinin mükelleflerin işlerini kolaylaştırdığını söyledi. Murzioğlu, "Odamız üyeleri aynı zamanda SGK'nın da doğrudan hizmet alanında yer alması dolayısıyla iki kurum arasındaki işbirliği ve iletişimi çok önemli. Sosyal güvenlik alanında yapılan her reformların, çalışanlar ve işverenler için faydalı neticeler doğurmasını temenni ediyorum. İş dünyasının yararı doğrultusunda iki kurum arasında işbirliği bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da verimli biçimde sürdürebilme gayreti içinde olacağınızı bilmenizi istiyorum" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

17.05.2017 15:17:45 TSI
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