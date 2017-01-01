Kore gazisinin acı günü
(Fotoğraflı)
Sedef Topçu
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Yassıbağ Köyünde yaşayan Kore gazisi Recep Aykut'un eşi Fatma Aykut gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Yassıbağ Köyünde yaşayan Kore gazisi Recep Aykut eşi Fatma Aykut'u son yolculuğa uğurladı. Yassıbağ köyünde öğle namazını müteakiben gerçekleştirilen cenaze törenine Bayramiç Jandarma Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ufuk Erikli, garnizonda görevli astsubay ve askerler, Aykut'un yakınları ve köylüler katıldı. Aykut, cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
(GD)
17.05.2017 15:19:18 TSI
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