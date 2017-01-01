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Yol kenarına boşaltılan balıklar tepkiye neden oldu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:20
Yol kenarına boşaltılan balıklar tepkiye neden oldu
Yol kenarına boşaltılan balıklar tepkiye neden oldu

(Fotoğraflı)

Mimar Kaya
HAKKARİ (İHA) - Hakkari-Çukurca karayolu kenarına boşaltılan balıklar tepkiye neden oldu.
Kent merkezinden 15 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Van karayolu üzerindeki Aslankaya Tüneli yakınlarındaki Zap suyu kenarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce boşaltılan ve çevreye kötü kokular saçan balıklar tepkiye neden oldu. Yaklaşık 200 kilo ölü balığın yol kenarına boşaltılmasına anlam veremediklerini ifade eden sürücüler, çevreye atılan balıkların sıcaklarla birlikte karayoluna pis kokular saçtığını belirterek, herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya çağırdılar.
(FT-MSA-Y)

17.05.2017 15:20:31 TSI
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