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Sosyal Güvenlik Haftası

- SGK İl Müdürü Ayhan Gedikli:

- "Trabzon'da 193 bin 952 aktif çalışan 144 bin 107 emekliye hizmet veriyoruz"





(Fotoğraflı)



Bekir Koca

TRABZON (İHA) - SGK İl Müdürü Ayhan Gedikli, "Sosyal Güvenlik Haftası" kapsamında düzenlenen toplantıda kurumun çalışmaları hakkında bilgi verirken, özellikle kayıt dışı istihdam oranında önemli mesafe kat ettiklerini belirtti.

Türkiye genelinde 2002 yıllarında yüzde 52,14 seviyelerinde olan kayıt dışı istihdam oranının yapılan çalışmalar sonucunda 2017 Ocak ayı itibariyle yüzde 32,48 seviyelerine gerilediğini kaydeden Gedikli, "Sosyal Güvenlik kurumunu paydaşlarına tanıtmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak, vatandaşlarımızı hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilinci oluşmasına katkı sağlamak amacıyla her yıl tüm yurtta 16 Mayıs'ı içine alan 'Sosyal Güvenlik Haftası'olarak kutlanmaktadır. 2009 yılından itibaren geleneksel olarak kutlanmaya başlanılan Sosyal Güvenlik Haftası bu yıl 15-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında kutlanacaktır. 2002 yıllarında yüzde 52,14 seviyelerinde olan kayıt dışı istihdam oranı Sosyal Güvenlik Kurumunca, gerek bilgilendirme ve bilinçlendirme gerekse denetim ve diğer alanları yapılan çalışmalar sonucunda 2017 Ocak ayı itibariyle yüzde 32,48 seviyelerine gerilemiştir. Kayıt dışı istihdamdaki 1 puanlık düşüş ekonomimize yaklaşık 650 milyon TL kazandırmaktadır. Bu nedenle kayıt dışı istihdamın önlenmesi ekonomimiz açısından da son derece önemlidir" dedi.

Trabzon'da 193 bin 952 aktif çalışanın bulunduğunu kaydeden Gedikli, "İl Müdürlüğü olarak 134 bin 256 SSK, 23 bin 320 Bağ-Kur ve 36 bin 376 Emekli sandığı olmak üzere toplam 193 bin 952 aktif çalışan olup 144 bin 107 pasif sigortalı (emekliye) hizmet vermekteyiz. İlimizde sosyal güvenliğin kapsama alanı ise Genel Sağlık Sigortası kapsamında tescil edilenler hariç yüzde 86,96'dır. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca başlatılan çalışma hayatında Milli Seferberlik Projesi kapsamında ilimizdeki çalışmalarımız devam etmektedir. Bugüne kadar ilimizde çok sayıda işveren ve sigortalı ziyaret edilerek bu konuda bilgilendirme yapılmıştır. Proje kapsamında kurumumuzca 687 numaralı istihdam teşviki yürürlüğe sokulmuştur. 687 numaralı teşvikin yürürlüğe girdiği günden 7 Mayıs 2017 tarihine kadar ilimizde 7 bin 216 kişiye ek istihdam sağlanmıştır" diye konuştu.

(BK-ÖS-Y)



17.05.2017 15:21:48 TSI

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