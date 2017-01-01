Anaokulu öğrencilerinden yılsonu sergisi
(Fotoğraflı)
Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki anaokulu öğrencileri tarafından yılsonu sergisi düzenlendi.
Tatvan Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde düzenlenen sergi ile öğrencilerin yıl boyunca yapmış olduğu el emeği göz nuru çalışmalar davetlilerin beğenisine sunuldu. Sergi açılışına Tatvan İlçe Mili Eğitim Müdür yardımcıları Halil Akhan ile Müslüm Eren, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Öğrenciler tarafından yıl boyunca yapılan resim ve kağıt işleme çalışmalarını sergilemenin mutluluğu içinde olduklarını ifade eden Okul Müdürü Figen Aydemir Benice, serginin hayırlı olmasını diledi.
Öte yandan, sergi sonrası düzenlenen piknik programı ile Tatvan Kız Meslek Lisesi öğrencileri tarafından anaokulu öğrencileri için gösteri yapıldı.
(HO-MSA-Y)
17.05.2017 15:22:03 TSI
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