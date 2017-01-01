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Başkan Kuzu'dan 19 Mayıs mesajı



(Fotoğraflı)



Güven Şahin

ÇANAKKALE (İHA) - Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kuzu, mesajında, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yıl dönümünü hep birlikte yaşamanın sonsuz mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. 19 Mayıs 1919 yüce Türk Milleti'nin tarihinde özel bir gündür. Bu gün bir halkın vatanını sahiplenerek, geleceğini yeniden kurmaya giriştiği gündür ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolun başlangıcı olmuştur. Türk Milleti'nin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladı olan 19 Mayıs, milletimizin esaret zincirini kırmak adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde attığı büyük adımın adıdır. 19 Mayıs, Anadolu'da esir olmak istemeyen milletimiz için adaletin başladığı tarih olması bakımından da önemli bir gündür. Türk gençliğinin, 98 yıl önce başlatılan bu mücadeleyi sonsuza dek taşıyacaklarına olan inancım tamdır. Buna karşın bizimde geçlerimize karşı sorumluluklarımız bulunmaktadır. Bugün bizlere düşen görev, Avrupa'nın en genç nüfuslu ülkesi olarak dinine, diline, kültürüne bağlı, özgür ve hür düşünceli, toplumdan, dünyadan haberdar, gelişmelere açık gençler yetiştirmek ve bu sayede de güzel ülkemizi medeniyetin beşiği haline getirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, bu tarihi günde, başta Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu uğurda büyük mücadele veren ecdadımızı saygıyla ve şükranla anar, aziz milletimizin ve geleceğimizin güvencesi gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutlarım" dedi.

(GD)



17.05.2017 15:24:13 TSI

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