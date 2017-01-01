YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 15 Temmuz ruhu kompozisyon ve resim yarışmasının kazananları ödüllerini aldı

15 Temmuz ruhu kompozisyon ve resim yarışmasının kazananları ödüllerini aldı



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - 15 Temmuz Ruhu ve Güçlü Türkiye konulu kompozisyon ve resim yarışmasının kazananları ödüllerini aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından lise öğrencileri arasında düzenlenen '15 Temmuz Ruhu ve Güçlü Türkiye Kompozisyon ve Resim Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler, 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda düzenlenen törende ödüllerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun elinden aldı. Törende bir konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Gençleri önemsiyoruz gençler bizim istikbalimiz" dedi. 9. Kocaeli Kitap Fuarı Kılavuz Gençlik Sahnesinde gerçekleştirilen ödül törenine Başkan Karaosmanoğlu'nun yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Hizmetleri Müdürü Eyüp Ensar Demir, Kültür, Sanat ve Konservatuvar Müdürü Hayriye Sözer, ödül alan öğrenciler, öğretmenleri ve aileleri katıldı.

Başkan Karaosmanoğlu ödül töreninde yaptığı konuşmada, "En büyük zenginlik olarak gelecekte ne görmek istersiniz diye sorsalar ben hayırlı evlat görmek isterim, eminim tüm anne ve babalar da böyle ister. Gençleri önemsiyoruz, gençler bizim istikbalimiz. Gençler için eğitimi her şeyin önünde tutuyoruz. Belediyelerin yasal olarak eğitimle ilgili zorunluluğu yok, fakat bana sorarsanız en öncelikli ne yaparsınız diye, ben geçlerimizi iyi yetiştirmek isterim cevabını veririm" şeklinde konuştu.

''15 Temmuz'da çok güzel bir sınav verdik'' diyen Başkan Karaosmanoğlu, "15 Temmuz'da yüreklerimiz hep birlikte attı. Özgürlük için, birlik için, vatan için yürekler attı. Bir daha bu tür kalkışmalar olmaması için çok daha güçlü olacağız. Hepiniz bu yarışmada dereceye girdiniz. Çocuklarımızı böyle yetiştirirsek hiçbir şey bizi etkilemez. Ödül alan öğrencilerimiz tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

15 Temmuz Ruhu ve Güçlü Türkiye Ödüllü Kompozisyon ve Resim Yarışması'nda resim dalında Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Rümeysa Cengiz ve kompozisyon dalında Gölcük Fen Lisesi öğrencisi Nazlı Özişli birinci oldu. Dereceye giren öğrencilere ödüllülerini Başkan İbrahim Karaosmanoğlu verdi. Birinci olan öğrencilere 4 bin, ikinci olan öğrencilere 3 bin, üçüncü olan öğrencilere 2 bin TL'lik hediye çeki verildi.

(KK-RFK-Y)



17.05.2017 15:24:43 TSI

NNNN

