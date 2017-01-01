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İhsaniye Kaymakamlığı ilçeyi havadan görüntüleyecek



(Fotoğraflı)



Lokman Akıncı

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İhsaniye Kaymakamlığı tarım, turizm ve güvenlik alanlarında kullanılmak üzere insansız hava aracı ile havadan görüntüleme sistemi satın aldı.

Alınan hava aracı ile yapılacak görüntüleme sonrasında özellikle yem bitkileri kontrollerinde ortalama 35 iş günü süren ve çok sayıda personelin mesai ayırmasını gerektiren çalışmalar yaklaşık 10 iş gününe düşürülecek ve bir personel yeterli olacağı kaydedildi. Diğer arazi kontrolleriyle, hastalık, zararlı ve hasar tespitindeki iş gücü tasarrufunda da yüzde 65 oranında artış sağlanması hedefleniyor. Alınan araçlar ile İhsaniye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise , "Ayrıca ilçemizin tarımsal görüntü kayıtları tutularak tarımsal görüntü arşivi oluşturulacaktır. İlçemizin turizmdeki yüzünü daha iyi tanıtabilmek amacıyla da kullanılması planlanan insansız hava aracı sayesinde Frig Vadileri başta olmak üzere ilçemizin doğal ve tarihi güzelliklerini ön plana çıkarmak amaçlanıyor. Güvenlik güçlerimizin de eğitim aldığı proje kapsamında, ilçe güvenliğimizin gündüz ve gece vakitlerinde havadan sağlanacak görüntülerle daha iyi bir noktaya getirilmesi amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, hava aracı uçuş eğitimi sonucunda başarılı olan personeller Kaymakam Alper Taş'ın elinden sertifikalarını aldı.

(LA-GC-



17.05.2017 15:25:08 TSI

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