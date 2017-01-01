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Öğrenciler geri dönüşüm tesisini gezdi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:25
Öğrenciler geri dönüşüm tesisini gezdi
Öğrenciler geri dönüşüm tesisini gezdi

(Fotoğraflı)

Ejder Ediz Işık
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da ilköğretim öğrencileri, doğa ve çevre bilincinin gelişmesi için geri dönüşüm fabrikasını gezdi. Evsel atıkların ayrıştırılmasının doğa ve çevre için önemini kavrayan öğrenciler, doğayı korumak için atıkların dönüştürülmesi mesajını verdi.
Diyarbakır'da özel bir kolejin öğrencileri, doğa ve çevre bilincinin kazanılması için Nature Atık Geri Dönüşüm fabrikasını gezdi. Bağcılar Mahallesi'nde yer alan fabrikaya öğretmenleriyle gelen öğrenciler ilk olarak tesisin içerisinde atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm sürecine hazır hale getirilmesinin etaplarını öğrendi. Ardından tesisin bahçesinde piknik yapan öğrenciler, öğrendikleri yeni bilgiler ışığında piknik sonrası atıklarını üzerinde yönlendirici simgelerin bulunduğu atık toplama sepetlerine attı.

"Bir ton kağıttan 4,1 kilovat enerji elde ediyoruz"
Nature Atık Geri Dönüşüm Çevre Mühendisi Bülent Yurtada, amaçlarının burada toplanan atıklarının geri dönüşüm tesislerinde işlendikten sonra bertaraf tesislerine hazır hale getirilmesini olduğunu belirtti. Yurtada, "Bizim amacımız burada yaşanabilir bir çevre ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı sağlamak. Geçtiğimiz yıllar kadar ambalaj atıkları çevremize atılırdı. Bunlar hakkında bilgilendirmediğiniz zaman çevremiz olumsuz yönde etkileniyordu. Burada ambalajları toplayıp geri dönüşüm tesisine gönderiyoruz. Bir ton kağıttan ülke ekonomisine verimimiz 4,1 kilovat enerji elde ediyoruz. Bunun yanında 25 metreküp su tasarrufu sağlıyoruz. Petlerden 14 kilovat enerji elde ediyoruz. İleriki zamanlarda tesisimizi kendi elektriğini kendisi üretecek seviyeye getirmeyi düşünüyoruz" dedi.
Çocukların geri dönüşüm konusunda bilgilendirilmesi amacıyla geziler düzenlediklerini kaydeden Yurtada, "Burada daha çok eğitimcilerimize görev düşüyor. Okullardaki atıkların direkt olarak çevreye salınması çevre kirliliğine yol açıyor. Burada her bir atığın nereye atılması gerektiği konusunda bilgiler verdik öğrencilere. Okullarında zaten gerekli bilgileri görüyorlar bizim amacımız bilgilerini bir üst seviyeye çıkartmak" diye konuştu.

"Atıkları biriktirip geri dönüşüm kutularına atacağız"
Geziye katılan öğrencilerden Yezda Kara, gezinin güzel ve eğlenceli geçtiğini yeni bilgiler öğrendiklerini ifade etti. Kara, "Atıkların ayrı yerlerde toplandıklarını, sıkıştırıldıklarını, makinelerde düzeltildiklerini öğrendik. Atıkları bundan sonra evimizde biriktireceğiz sonra da geri dönüşüm kutularına atacağız. Sakın geri dönüşüm eşyalarını çöpe atmayın geri dönüşüm kutularına atın" ifadelerini kullandı.

"Çöplerin ayrıştırıldığını öğrendim"
Dördüncü sınıf öğrencisi Arya Lorin Samancı, daha önce geri dönüşüm hakkında bir bilgisinin olmadığını ve gezinin yararlı olduğu söyledi. Çöplerin ayrıştırıldığını öğrendiğini belirten Samancı, "İçerde çöplerin ayrıştırıldığı ve makinelerde geri dönüştürüldüğünü gördük. Yeni şeyler öğrendim. Çöplerimizin ayrıştırarak atmamız gerektiğini öğrendim. Çöplerimizi dönüştürelim çünkü onlar dönüştürülebilir ve doğaya tekrar kazandırılabilir" dedi.
(EEI-MP-Y)

17.05.2017 15:25:29 TSI
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