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Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Adıyaman'da yapılacak



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 19-21 Mayıs tarihleri arasında Adıyaman Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda yapılacak.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman'da her geçen gün yeni ve büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan müsabakalara Eskişehir, Konya, Edirne, Sivas, Kahramanmaraş, Kütahya, Manisa, Antalya, Hatay, Zonguldak, Muğla, Amasya, Adana, Karabük ve Adıyaman olmak üzere toplam 15 ilden idareci, hakem, antrenör ve sporcular olmak üzere yaklaşık 200 kişi katılacak. Türkiye'de yağlı pehlivan, kara kuşak, aba, şalvar ve kuşak güreşlerinin yapıldığını dile getiren Müdür Keleş, "Kuşak güreşinin tarihi çok eskilere dayanıyor. Aynı zamanda ata sporu olan güreş ülkemizin en eski geleneklerinden biridir. Adıyaman'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına en iyi şekilde ev sahipliği yapabilmek için hazırlıklarımızı tamamladık. İlimize gelecek olan yüzlerce sporcuyu en iyi şekilde ağırlarken aynı zamanda kentimizin sosyal ve kültürel anlamda tanıtımınına da katkı sağlayacağımızdan eminim. Çünkü barış ve huzur kenti olan Adıyaman'ın misafirperverliği farklı branşlarda büyük organizasyon ve şampiyonalar düzenlemek için tercih nedeni oluyor. Bu nedenle ilimizde yapılacak şampiyona için başta Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(CK-SD-Y)



17.05.2017 15:26:11 TSI

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