ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

OYFEST'e özel deniz dibi temizliği

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:26
OYFEST'e özel deniz dibi temizliği
OYFEST'e özel deniz dibi temizliği

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
AYDIN (İHA) - Bodrum Belediyesinin desteğiyle 17-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen Ortakent Yahşi Bahar Festivaline (OYFEST), "Denize en çok MAVİ yakışır" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi de destek verdi.
Ortakent Yahşi Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) ile Ortakent Yahşi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından organize edilen OYFEST'e katılan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, Ortakent Yahşi koyunu temizledi. Dalgıçlar festivalin ilk günü, Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen "Denize en çok MAVİ yakışır Deniz Dibi Temizlik Kampanyası" kapsamında festivale özel dalış yaptı. Bodrum Belediye A.Ş. Müsgebi Cafe yanında yer alan derede ve limanda gerçekleştirilen çalışmaları, Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummahan Yurt ile belediye birim sorumluları da takip etti.
Festivale destek vermek amacıyla yapılan deniz dibi temizliğinde denizden 90 kg lastik, 42 kg plastik, 19 kg metal, 99 kg tekstil olmak üzere toplam 250 kg atık çıkarıldı. Temizlik sonunda Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kıyıda ayrıştırdıkları atıkları, geri dönüşüm için Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakletti.
OYFEST kapsamındaki Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) ve OYDER işbirliğinde Yahşi Tenis Kulübü'nde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Türkiye Şampiyonasının startı da festivalin ilk günü verildi. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummahan Yurt, OYFEST Yürütme Kurulu ve OYDER Başkanı Ahmet Aras ile OYFEST Organizasyon Komitesi üyeleri de müsabakaları takip etti. Verilen arada ise sporculara başarılar dileyerek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Şampiyona 17 - 20 Mayıs tarihleri arasında Ortakent Yahşi Tenis Kulübü'nde 09.00 - 20.00 saatleri arasında devam edecek.
Festivalin ilk günü ayrıca Erkal ve Irmak Otel'de Masa tenisi turnuvası, Ortakent Golf ve Tenis Kulübü'nde tenis turnuvası, Açelya Motel'de fotoğraf maratonu (Instagram) ve Kargı sahilinde ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin kumdan heykel sempozyumu gibi etkinlikler de start aldı.
Festivalin açılışı da; TED Bodrum Koleji Bandosu eşliğinde 17 Mayıs akşamı saat 18.00'de Taşlık Burun'dan Bodrum Belediye A.Ş. Müsgebi Cafe'ye doğru kortej yürüyüşü ile başlayıp ardından Müsgebi Cafe'de MC Ersin, DJ performanslar ve Berksan konseriyle devam edecek.
Ortakent Yahşi Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) ve Ortakent Yahşi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 17-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, TED Koleji, Marmara Koleji ve Bahçeşehir Koleji başta olmak üzere Ortakent Yahşi'de faaliyet gösteren çok sayıda işletme, kurum ve kuruluş destek veriyor.
(MB-Y)

17.05.2017 15:26:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Germencik Belediyesi sanal tur hizmeti
YEREL

GERMENCİK BELEDİYESİ SANAL TUR HİZMETİ
Efeler Belediyesi 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı sona erdi
YEREL

EFELER BELEDİYESİ 2. ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYI SONA ERDİ
Aydın Bahçeşehir Koleji miniklerinden muhteşem gösteri
YEREL

AYDIN BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MİNİKLERİNDEN MUHTEŞEM GÖSTERİ
Aydın'da plaj voleybolu heyecanı
YEREL

AYDIN'DA PLAJ VOLEYBOLU HEYECANI
Başkan Çerçioğlu'nun Atatürk sevgisi
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NUN ATATÜRK SEVGİSİ
Nazilli'de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

NAZİLLİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Aydın'da Ramazan pidesine zam yok
YEREL

AYDIN'DA RAMAZAN PİDESİNE ZAM YOK
İncirliova Belediyesi şampiyonları ağırladı
YEREL

İNCİRLİOVA BELEDİYESİ ŞAMPİYONLARI AĞIRLADI
Söke'de ilkokul miniklerinin gösterisi beğeni topladı
YEREL

SÖKE'DE İLKOKUL MİNİKLERİNİN GÖSTERİSİ BEĞENİ TOPLADI
Bağlama Kulübü, Koçarlı'da konser verdi
YEREL

BAĞLAMA KULÜBÜ, KOÇARLI'DA KONSER VERDİ
Aydın 19 Mayıs'ta etkinliğe doyacak
YEREL

AYDIN 19 MAYIS'TA ETKİNLİĞE DOYACAK
Harçlıklar yardıma dönüşüyor
YEREL

HARÇLIKLAR YARDIMA DÖNÜŞÜYOR
Aydın'da ihtiyaç sahipleri için tiyatro gösterisi
YEREL

AYDIN'DA İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN TİYATRO GÖSTERİSİ
Didimli Burak FB altyapısında görücüye çıkacak
YEREL

DİDİMLİ BURAK FB ALTYAPISINDA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK
Nazilli protokolü gençlerle buluştu
YEREL

NAZİLLİ PROTOKOLÜ GENÇLERLE BULUŞTU
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Kuşadası'nın acil sorunları Aydın'daki toplantıya damga vurdu
YEREL

KUŞADASI'NIN ACİL SORUNLARI AYDIN'DAKİ TOPLANTIYA DAMGA VURDU
Şirince'de kuyumcu soyan zanlı, Kuşadası'nda yakalandı
YEREL

ŞİRİNCE'DE KUYUMCU SOYAN ZANLI, KUŞADASI'NDA YAKALANDI
Aydın İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL

AYDIN İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Aydın'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

AYDIN'DA İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Başkan Kayalı'dan Huzurevi ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine ziyaret
YEREL

BAŞKAN KAYALI'DAN HUZUREVİ İLE ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER DERNEĞİNE ZİYARET
Kuşadası'nda el sanatları sergisi açıldı
YEREL

KUŞADASI'NDA EL SANATLARI SERGİSİ AÇILDI
Suyolcu öldürülüşünün 22. yılında anıldı
YEREL

SUYOLCU ÖLDÜRÜLÜŞÜNÜN 22. YILINDA ANILDI
Türkiye Yaz Briç Şampiyonaları Kuşadası'nda yapıldı
YEREL

TÜRKİYE YAZ BRİÇ ŞAMPİYONALARI KUŞADASI'NDA YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyaz Saray'a yeni sözcü iddiası!
DÜNYA

TRUMP'IN SON GÖZDESİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...