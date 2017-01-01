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Derbent yaza hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Derbent İlçe Belediyesi parklarda bakım, onarım ve yeşillendirme çalışması başlattı.

Derbent Belediyesi ekipleri, baharın başlamasıyla yaptığı çalışmalarda, çiçek dikimi, zararlı otları biçme, yeni ağaç dikimi ve çevre düzenlemelerine hız verdi. İlkbaharın gelmesiyle birlikte park ve bahçelerde düzenleme ve yenilenme hazırlıklarına sürdüren Derbent Belediyesi, yeşil alanlarda da çapa çalışması yaparak çim ve çiçeklerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için gerekli hazırlıkları sürdürüyor. Ekipler bahar ve yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği parkların bahar bakımı için çalışmalarını arttırırken, parklarda inceleme yaparak, zarar gören oyun gruplarını da yeniliyor. Çalışmalar kapsamında kuruyan fidanlar yenileniyor, fidan dipleri temizleniyor ve ağaç budama çalışmaları yapılıyor.

Derbent'in yeşil kalması için çaba harcadıklarını belirten Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, "İlçemizde yeşil alanlar ve parklarda yaptığımız peyzaj çalışmaları sayesinde vatandaşlarımıza daha güzel bir Derbent'te yaşama imkanı sunuyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz mevsimine yaklaştığımız bugünlerde halkımıza hizmete devam ediyoruz" dedi.

(BG-AH-Y)



17.05.2017 15:27:14 TSI

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