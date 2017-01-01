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Demirkol Yeşildirek mahalle sakinleri ile bir araya geldi



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ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mahalle gezileri programı kapsamında Yeşildirek Mahallesini ziyaret ederek, Muhtar Ali Demir ve mahallelinin talepleri dinledi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol , beraberinde birim müdürleri ile birlikte Yeşildirek Mahallesini ziyaret etti. Demirkol, ilk olarak Haliliye Belediyesi tarafından yaptırılan muhtar evinde Mahalle Muhtarı Ali Demir ve vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtar ve Mahalle sakinleri ile görüşen Demirkol, vatandaşların öneri istek ve taleplerini dinledi. Mahalle sakinleri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Demirkol, yapılan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi. Fevzi Demirkol ise mahalle gezilerini tüm mahalleleri kapsayacak şekilde sürdürdüğünü ifade ederek, "Şanlıurfa'da Haliliye Bölgesinde bulunan tüm mahallelerimizi zaman içerisinde dolaşıyoruz. Dolaştığımız zaman muhtarlarımızı o mahallenin halkını ziyaret ediyoruz. Ayrıca belediye olarak yapmış olduğumuz çalışmaları yerinde görme yerinde inceleme imkanı buluyoruz. Bir defa şunu ifade edeyim ki ben Şanlıurfa'da doğdum yüksekokulu bitirdikten sonra hep Şanlıurfa'da yaşadım. Dolayısıyla Şanlıurfa'nın bütün mahallelerini bütün sokaklarını daha öncesinden biliyoruz. Bugünde Yeşildirek mahallemize, Yeşildirek Mahalle Muhtarımız Ali Demir'i ziyaret ettik. Yeşildirek Bölgemizdeki Park Bahçe Müdürlüğümüzün, Fen İşleri Müdürlüğümüzün, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmaları yerinde gördük. Mahalle halkı ile sohbet etme imkanımız oldu bizi sıcaklıkla karşıladıkları için Yeşildirek Mahalle Muhtarımız Ali Demir'in şahsında tüm Yeşildirek halkına teşekkür ediyorum. Bu tip ziyaretlerimiz devam edecektir, ziyaretlerimiz çalışmalarımızı yerinde görmek açısından da faydalı olduğu kanaatindeyim" dedi.

Yeşildirek Mahalle Muhtarı Ali Demir ise Demirkol'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bugün Belediye Başkanı Fevzi Demirkol bizim mahalleyi ziyaret etti, halkla buluştu güzel bir buluşma oldu. Verimli bir buluşma oldu. Ben Sayın Belediye Başkanıma teşekkür ederim" dedi.

(AK-SD-Y)



17.05.2017 15:29:31 TSI

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