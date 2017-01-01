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Güzgülü, Manisalıları desteğe çağırdı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:30
Güzgülü, Manisalıları desteğe çağırdı
Güzgülü, Manisalıları desteğe çağırdı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Devrim ile bir araya geldi. Yarın oynanacak Silivrispor karşılaşması öncesinde takımın son durumu hakkında bilgiler alan Güzgülü, play-off ilk maçına tüm Manisalıları davet etti.
Play-off yarı final ilk maçında Perşembe günü saat 16.00'da Silivrispor'u konuk edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da nefesler tutuldu ve maç saati beklenmeye başladı. Zorlu müsabaka öncesinde Başkan Mehmet Güzgülü, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde teknik direktör Levent Devrim ile bir araya geldi. Devrim'den oyuncuların son durumu hakkında bilgiler alan Başkan Güzgülü, takıma başarılar diledi. Oyuncuların yükselen performansları ve teknik heyetin başarılı idaresi ile takımın ligin son haftalarında seri galibiyetler aldığını belirten Güzgülü, seriyi sürdürmek istediklerini söyledi. Taraftarın desteğini sezon boyunca hissettiklerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, Mümin Özkasap Stadı'na tüm Manisalıları davet etti.
(SC-Y)

17.05.2017 15:30:18 TSI
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