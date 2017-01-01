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Zonguldak Valiliği ile TTK arasında protokol imzalandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:31
Zonguldak Valiliği ile TTK arasında protokol imzalandı
Zonguldak Valiliği ile TTK arasında protokol imzalandı

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valiliği ile Türkiye Taş Kömürü Kurumu(TTK) arasında A Tipi konuk evinin turizm projeleri kapsamında ziyarete açılması ile ilgili protokol imzalandı.
Mülkiyeti Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne ait olan Zonguldak Valisi Ali Kaban'ın da katılımıyla gezilen A Tipi konuk evinin bahçesiyle beraber sosyal, kültür, sanat ve turizm projeleri kapsamında ziyarete açılması ile ilgili Zonguldak Valisi Ali Kaban ve TTK Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu tarafından protokol imzalandı.
(SÖ-SÖ-Y)

17.05.2017 15:31:02 TSI
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