YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Zonguldak Valiliği ile TTK arasında protokol imzalandı

Zonguldak Valiliği ile TTK arasında protokol imzalandı



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valiliği ile Türkiye Taş Kömürü Kurumu(TTK) arasında A Tipi konuk evinin turizm projeleri kapsamında ziyarete açılması ile ilgili protokol imzalandı.

Mülkiyeti Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne ait olan Zonguldak Valisi Ali Kaban'ın da katılımıyla gezilen A Tipi konuk evinin bahçesiyle beraber sosyal, kültür, sanat ve turizm projeleri kapsamında ziyarete açılması ile ilgili Zonguldak Valisi Ali Kaban ve TTK Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu tarafından protokol imzalandı.

(SÖ-SÖ-Y)



17.05.2017 15:31:02 TSI

NNNN

