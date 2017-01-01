YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şevket Sabancı'da yılsonu sergisi açıldı

Şevket Sabancı'da yılsonu sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi ile Bodrum Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen sanat kurslarının "Yıl Sonu Sergisi" ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Halk Eğitim Merkezi ASO Müdürlüğü iş birliğinde yaklaşık 8 ay süren sanat kurslarında eğitmenler Ayhan Uncuoğlu, Berrin Akdere, Ayşe Hıdıroğlu, İlknur Atagür, Ümit Tonkuş, Ayten Yücel, Selma Saraç, Emine Demir, Yeşim Orhan, Müzeyda Tokmak Buluz öncülüğünde kursiyerlerin büyük özverilerle hazırladıkları eserler, Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezinde sergilenmeye başladı.

Serginin açılışına Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Atındağ, Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ünal, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülizar Akbay, Bodrum Belediyesi Koordinatörü Hüseyin Çakaloğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Koordinatörü Mehmet Kocair, Meclis üyeleri Osman Küçükyüzbaşı, Funda Akçalı, Niyazi Atare ile kursiyerler ve sanatseverler katıldı.

Açılışta konuşma yapan Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ünal "Hem yaygın eğitim kursları olmak kaydıyla, hem de 39 örgün eğitim kurumumuzda daha çok sportif faaliyetlerle ilgili kursları açmış bulunuyoruz. Genel itibariyle 2016-2017 eğitim öğretim yılında açtığımız kursların sayısı 450 civarı. Bu kurslara dâhil olan ve halen devam eden öğrenci ve kursiyer sayısı 10 bin 500 civarındadır. Şöyle baktığımızda Muğla ilimizin 13 ilçesi içerisinde en çok kurs faaliyetini gerçekleştiren ve aynı zamanda en çok kursiyere sahip olan ilçe Bodrum. Tabii ki bu kurslarımızı açarken bize eğitim yerlerini binalarını bize tahsis ettiği için başta Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kocadon'a teşekkürlerimi öncelikle iletiyorum. Çünkü Halk Eğitim Merkezimizin binası içerisinde 10 bin öğrenciye kurs verme gibi şansımız asla yok. Şuan itibariyle Mazı köyünden Gündoğan'a, Turgutreis'ten Güvercinliğe kadar tüm mahallelerde kurslarımız oldu, olmaya da devam edecek. Tabii bunlar, sizlerin katkıları ile sizlerin destekleri ile gerçekleşiyor Halk Eğitime verdiğiniz bu destekten bu heyecandan dolayı bütün kursiyerlere ve katılımcılara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bu gün burada yaklaşık 700 öğrenci ile bu bina da kurslarımız devam etmiş ve bu kurslarımızın özellikle el sanatları kurslarımızdan elde edilen yapılan eserleri öğrencilerimizin el emeği göz nuru ile yapmış oldukları bu eserleri izleme şansı elde edeceğiz. Sergimizin hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon konuşmasında; "Öncelikle karşımda gördüğüm şu medeni yüzlerden dolayı son derece mutluyum, iyi ki varsınız. Bodrum Belediyesi olarak kurslar açıyoruz. Tabii bunları yaparken de elimizden ne geliyorsa her türlü imkânlarımızı seferber etmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim için önemli olan hem bu sosyal projelere hem de ekonomiye katkı sağlamak, üreten bir toplum oluşturmaktır. Üretmenin yaşı yoktur. Evet, eğitimin yaşı var ama öğrenmenin yaşı yoktur. Bunun için bu güzel kurslarda öğrenim gören herkesi kutluyorum. Özellikle aile ekonomisine katkı sağlamak için kurslara katılıyorlar. Kimileri kocalarını sosyal sigortalar kurumu gibi görmekten sıkılmışlar artık. Biz de varız diyorlar, biz de üretiriz, biz de ekonomimize katkı sağlarız diyorlar. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Özellikle Turgutreis'te yedi yüze yakın arkadaşımız bu kursa katıldı. Bu gün burada el emeği göz nuru güzel eserleri hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Ben burada şunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum ki özellikle katılan kursiyerlerimize ve eğitimci, öğretici öğretmen arkadaşlarımıza, değerli müdürüme huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Ve bu güzel eserlerle sizlerle olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diyerek konuşmasını noktaladı.

Açılış konuşmalarının ardından kurdelenin kesilmesiyle sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide çini, minyatür, ebru, seramik, grafik desen, sulu boya resim, yağlı boya resim, üç boyutlu şekillendirme, ahşap boyama, el nakışları, tel kırma, tel sarma, kırk yama sanat dallarında olmak üzere bin beş yüzün üzerinde eser yer alıyor.

Sergi, 19 Mayıs tarihine kadar her gün 10.00 - 20.00 saatleri arasında Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi Galeri binasında ziyaret edilebilecek.

(EA-MB-Y)



17.05.2017 15:31:51 TSI

NNNN

