ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MASKİ'den 3 yılda büyük ilerleme

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:33
MASKİ'den 3 yılda büyük ilerleme
MASKİ'den 3 yılda büyük ilerleme

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Meclise sunulan denetçi raporu ışığında; MASKİ, hizmete başladığı 2014 yılından günümüze kadar ulaştığı bütçe gerçekleştirme oranı ile takdir topladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılı Birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Lale Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, önceki birleşimde oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edilen 12 gündem maddesi görüşüldü.

MASKİ'den yüzde 95 oranında başarı
Genel Kurulun ikinci birleşimi, gündemde ilk sırada yer alan MASKİ Denetçisi Murat Metin tarafından denetçi raporunun okunmasıyla başladı. MASKİ'nin hizmet vermeye başladığı 2014 yılından beri denetçilik görevini yürüttüğünü belirten Murat Metin, 2016 yılı sonu itibarı ile bütçe gelir toplamının 260 milyon lira olduğunu ifade etti. MASKİ'nin 2016 yılı bütçe gerçekleşme oranının yüzde 95.63 olduğunu belirten Metin, 2014 yılındaki gerçekleşmenin yüzde 40.06 oranından, 2015 yılında yüzde 77.11'e çıktığını söyleyerek yaklaşık 3 yıl içerisinde gelinen noktaya dikkat çekti. Gider bütçesinde ise yüzde 98'lik bir başarıya sahip olunduğunu söyleyen Metin, MASKİ'nin gider bütçesinin 372 milyon 608 bin TL olduğunu ifade etti. MASKİ'nin bilanço büyüklüğüne de değinen Metin, toplam bilanço büyüklüğünün 266 milyon 590 bin TL olduğunun altını çizdi.

Dar gelirli üreticiler için tarife teklifi
MASKİ Genel Müdürlüğü'nün, gündemin 23'üncü maddesinde yer alan ticari amaçlı olmayan küçük çaplı sebze, meyve ve fide yetiştiricilerin su aboneliği alabilmesi amacıyla tarife değişikliğine yönelik önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Dar gelirli üreticilere destek sağlamayı amaçlayan uygulamanın hayata geçirilebilmesi için, tarife değişikliği talebi öncelikle İç İşleri Bakanlığı'na gönderilecek. Bakanlık olurunun alınmasının ardından ise, MASKİ'nin Kasım ayında yapılacak 2. Olağan Genel Kurul'unda gündeme alınması sağlanacak ve 2018 yılında uygulanacak MASKİ ücret tarife cetveline konularak, Genel Kurulca su tüketim bedeli belirlenecek. Böylece, geçimini evinin önünde yetiştirdiği ve ticari olmayan sebze-meyve ile sağlayan vatandaşlara kolaylık sağlanmış olacak.
(SC-Y)

17.05.2017 15:33:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yunusemre'de Ramazan davulcusu ihalesi yapıldı
YEREL

YUNUSEMRE'DE RAMAZAN DAVULCUSU İHALESİ YAPILDI
Yaz okulları kayıtları başlıyor
YEREL

YAZ OKULLARI KAYITLARI BAŞLIYOR
Gürle'de yeni bir yerleşim alanı kuruluyor
YEREL

GÜRLE'DE YENİ BİR YERLEŞİM ALANI KURULUYOR
Güzgülü, Manisalıları desteğe çağırdı
YEREL

GÜZGÜLÜ, MANİSALILARI DESTEĞE ÇAĞIRDI
Manisa'da trafik sıkıntısına alternatif çözüm
YEREL

MANİSA'DA TRAFİK SIKINTISINA ALTERNATİF ÇÖZÜM
Şehzadeler'den liseler arası proje yarışması
YEREL

ŞEHZADELER'DEN LİSELER ARASI PROJE YARIŞMASI
Üçpınarlı hanımlar elişleriyle hayran bıraktı
YEREL

ÜÇPINARLI HANIMLAR ELİŞLERİYLE HAYRAN BIRAKTI
Demirci Belediyesinden Kiraz Pazarına tam not
YEREL

DEMİRCİ BELEDİYESİNDEN KİRAZ PAZARINA TAM NOT
Kodla(Ma)nisa Saruhanlı finali yapıldı
YEREL

KODLA(MA)NİSA SARUHANLI FİNALİ YAPILDI
AK Parti 2019 için çalışıyor
YEREL

AK PARTİ 2019 İÇİN ÇALIŞIYOR
Başkan Kayda, mesaiye şantiyede başladı
YEREL

BAŞKAN KAYDA, MESAİYE ŞANTİYEDE BAŞLADI
Başkan Kayda, çalışmaları yerinde inceledi
YEREL

BAŞKAN KAYDA, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Alaşehirli öğrencilerden atık pil toplama kampanyası
YEREL

ALAŞEHİRLİ ÖĞRENCİLERDEN ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI
Alaşehir'de Kenan Evren Parkına yeni ışıklandırma
YEREL

ALAŞEHİR'DE KENAN EVREN PARKINA YENİ IŞIKLANDIRMA
Kendi imkanlarıyla traktörüne çapa makinesi yaptı
YEREL

KENDİ İMKANLARIYLA TRAKTÖRÜNE ÇAPA MAKİNESİ YAPTI
Başkan Şirin'e bir ödül daha
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'E BİR ÖDÜL DAHA
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

MANİSA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Manisa'da toprağa gömülü top mermileri bulundu
YEREL

MANİSA'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ TOP MERMİLERİ BULUNDU
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Manisalı minikler Sart Antik kentte güldü
YEREL

MANİSALI MİNİKLER SART ANTİK KENTTE GÜLDÜ
Başkan Karaçoban vatandaşları dinledi
YEREL

BAŞKAN KARAÇOBAN VATANDAŞLARI DİNLEDİ
Servis aracından düşen öğrenci, 11 gün sonra hayatını kaybetti
YEREL

SERVİS ARACINDAN DÜŞEN ÖĞRENCİ, 11 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Saruhanlı yeni hastane bekliyor
YEREL

SARUHANLI YENİ HASTANE BEKLİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyaz Saray'a yeni sözcü iddiası!
DÜNYA

TRUMP'IN SON GÖZDESİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...