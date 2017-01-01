YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MASKİ'den 3 yılda büyük ilerleme

MASKİ'den 3 yılda büyük ilerleme



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Meclise sunulan denetçi raporu ışığında; MASKİ, hizmete başladığı 2014 yılından günümüze kadar ulaştığı bütçe gerçekleştirme oranı ile takdir topladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılı Birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Lale Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, önceki birleşimde oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edilen 12 gündem maddesi görüşüldü.



MASKİ'den yüzde 95 oranında başarı

Genel Kurulun ikinci birleşimi, gündemde ilk sırada yer alan MASKİ Denetçisi Murat Metin tarafından denetçi raporunun okunmasıyla başladı. MASKİ'nin hizmet vermeye başladığı 2014 yılından beri denetçilik görevini yürüttüğünü belirten Murat Metin, 2016 yılı sonu itibarı ile bütçe gelir toplamının 260 milyon lira olduğunu ifade etti. MASKİ'nin 2016 yılı bütçe gerçekleşme oranının yüzde 95.63 olduğunu belirten Metin, 2014 yılındaki gerçekleşmenin yüzde 40.06 oranından, 2015 yılında yüzde 77.11'e çıktığını söyleyerek yaklaşık 3 yıl içerisinde gelinen noktaya dikkat çekti. Gider bütçesinde ise yüzde 98'lik bir başarıya sahip olunduğunu söyleyen Metin, MASKİ'nin gider bütçesinin 372 milyon 608 bin TL olduğunu ifade etti. MASKİ'nin bilanço büyüklüğüne de değinen Metin, toplam bilanço büyüklüğünün 266 milyon 590 bin TL olduğunun altını çizdi.



Dar gelirli üreticiler için tarife teklifi

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün, gündemin 23'üncü maddesinde yer alan ticari amaçlı olmayan küçük çaplı sebze, meyve ve fide yetiştiricilerin su aboneliği alabilmesi amacıyla tarife değişikliğine yönelik önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Dar gelirli üreticilere destek sağlamayı amaçlayan uygulamanın hayata geçirilebilmesi için, tarife değişikliği talebi öncelikle İç İşleri Bakanlığı'na gönderilecek. Bakanlık olurunun alınmasının ardından ise, MASKİ'nin Kasım ayında yapılacak 2. Olağan Genel Kurul'unda gündeme alınması sağlanacak ve 2018 yılında uygulanacak MASKİ ücret tarife cetveline konularak, Genel Kurulca su tüketim bedeli belirlenecek. Böylece, geçimini evinin önünde yetiştirdiği ve ticari olmayan sebze-meyve ile sağlayan vatandaşlara kolaylık sağlanmış olacak.

(SC-Y)



17.05.2017 15:33:08 TSI

NNNN

