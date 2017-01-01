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NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi iki konferansa ev sahipliği yaptı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi iki konferansa ev sahipliği yaptı.

Tasarım ve baskı alanlarında gerçekleştirilen bilimsel etkinliklerde öğrenciler merak ettiği pek çok konuda bilgi sahibi oldu. İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Özdemir "Tasarım Bağlamında Göstergebilim" başlıklı sunumunda, grafik tasarım alanında kullanılan semiyoloji (göstergebilim) konusunu detaylarıyla ele aldı. Çeşitli örnekler üzerinde incelemelerin de yapıldığı programda öğrenciler göstergebilim ile ilgili sorularına cevap buldu.

Günün ikinci konferansında ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Savaş Kurtuluş Çevik, Özgün Baskı Sanatında Non Toxic, Zehirsiz Zararsız Eğilimler konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Özgün baskı derslerinde kullanılan ve insan sağlığına zararlı olan malzemeler yerine daha doğal ve insan sağlığına çok daha az zararlı alternatif malzemeler önerdiği konuşmasının hemen ardından bir çalıştay gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr Çevik, bu zararsız, zehirsiz malzemeler ile baskı çalışmaları yaparak öğrencileri bilgilendirdi.

(BG-AH-Y)



17.05.2017 15:35:58 TSI

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