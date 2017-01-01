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Emniyet Müdürlüğünden şehit ailelerine ziyaret

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:36
Emniyet Müdürlüğünden şehit ailelerine ziyaret
Emniyet Müdürlüğünden şehit ailelerine ziyaret

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Emniyet Müdürlüğü, şube müdürlerinden oluşturduğu heyetlerle şehit ailelerine ve gazilerine vefa ziyaretleri gerçekleştiriyor.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehit yakınlarının ve gazilerin duygularına ortak olmak ve her zaman yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde, sorunlar ve talepler de dinleniyor.
Bu kapsamda, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Hacı Ahmet Önel başkanlığındaki heyet, Mersin Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken, görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Haydar Arslan'ın eşi Gülderen Arslan'ı ziyaret etti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken, görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Hüseyin Keskin'in eşi Emine Keskin ise Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü Oğuz Şahin başkanlığındaki heyet tarafından ziyaret edildi.
Belge Yönetimi Şube Müdürü Dursun Demirci başkanlığındaki heyet de Mersin Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken, uğradığı terör saldırısında şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Veli Kaplan'ın Eşi Ayşe Kaplan ile evinde bir araya geldi.
Emniyet Müdürlüğü heyetlerinin şehit aileleri ve gazileri ziyaretlerinin devam edeceği bildirildi.
(KYM-Y)

17.05.2017 15:36:02 TSI
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