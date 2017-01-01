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Vali Yıldırım "Müzeler Günü"nü kutladı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:36
Vali Yıldırım "Müzeler Günü"nü kutladı
Vali Yıldırım "Müzeler Günü"nü kutladı

(Fotoğraflı)

Ahmet Hamzaçebi
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, yayınladığı mesaj ile 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü'nü kutladı.
Müzelerin tarihi ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli bir yere sahip olduğu belirten Vali Yıldırım mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Tarihi, kültürel, bilimsel ve sanatsal yapıların saklanıp korunduğu ve sergilendiği yerler olan müzelerin önemini vurgulamak için 1982 yılından itibaren her yıl 18 Mayıs tarihi Uluslararası Müzeler Günü olarak kutlanmaktadır. Müzelerimiz, binlerce yıllık geçmişi bulunan Anadolu Coğrafyası'nda yaşamış uygarlıklardan günümüze ulaşan tarihi ve kültürel değerlerin korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması görevini layıkıyla yerine getirmeye devam etmektedir. Ayrıca müzelerimiz, geçmişle günümüzü birbirine bağlayan, tarihi eserlerin tanıtıldığı, halkımızın milli kültür ve tarih bilgisini zenginleştiren, kültürel mirasımızı tanımamızı ve yaşatmamızı sağlayan bir eğitim merkezi olmuştur. Müzeler Günü vesilesiyle, tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizi içerisinde tarihi ve kültürel mirasımızı barındıran müzelerimizi ziyaret etmeye davet ediyorum."
(ABH-GC-

17.05.2017 15:36:53 TSI
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