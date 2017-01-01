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Kuzey Ege, mayısta kışı yaşıyor



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Kuzey Ege ilçeleri poyraz fırtınası ile gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle mayıs ayında adeta kışı tekrar yaşıyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde 5 derecelerin altına düşerken sahil bölgelerinde de sıcaklıklar 15 dereceye kadar düşüş gösterdi.

Dün akşam saatlerinde bölgede etkili olmaya başlayan poyraz fırtınası nedeniyle sıcaklıklarda 10 ile 15 derece arasında bir düşüş yaşandı. Ayrıca sabah saatlerinde etkili olan yağışta hissedilen sıcaklığın azalmasında etkili oldu. Bölgenin yüksek kesimlerinde sıcaklıklar 5 dereceye kadar düşerken, sahil bölgelerinde ise etkili rüzgar ile birlikte sıcaklık zaman zaman 15 derecenin altında ölçüldü. Hava tahminlerine Cuma gününe kadar bölgede etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havanın hafta sonu tekrar mevsim normallerine 20 derecelerin üzerine çıkması ve güneşin kendini göstermesi bekleniyor.

(EME-



17.05.2017 15:36:58 TSI

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