ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kuzey Ege, mayısta kışı yaşıyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:36
Kuzey Ege, mayısta kışı yaşıyor
Kuzey Ege, mayısta kışı yaşıyor

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Kuzey Ege ilçeleri poyraz fırtınası ile gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle mayıs ayında adeta kışı tekrar yaşıyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde 5 derecelerin altına düşerken sahil bölgelerinde de sıcaklıklar 15 dereceye kadar düşüş gösterdi.
Dün akşam saatlerinde bölgede etkili olmaya başlayan poyraz fırtınası nedeniyle sıcaklıklarda 10 ile 15 derece arasında bir düşüş yaşandı. Ayrıca sabah saatlerinde etkili olan yağışta hissedilen sıcaklığın azalmasında etkili oldu. Bölgenin yüksek kesimlerinde sıcaklıklar 5 dereceye kadar düşerken, sahil bölgelerinde ise etkili rüzgar ile birlikte sıcaklık zaman zaman 15 derecenin altında ölçüldü. Hava tahminlerine Cuma gününe kadar bölgede etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havanın hafta sonu tekrar mevsim normallerine 20 derecelerin üzerine çıkması ve güneşin kendini göstermesi bekleniyor.
(EME-

17.05.2017 15:36:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı'ndan ETO'ya ziyaret
YEREL

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANI'NDAN ETO'YA ZİYARET
Dursunbey HEM'de yıl sonu sergisi açıldı
YEREL

DURSUNBEY HEM'DE YIL SONU SERGİSİ AÇILDI
Başkan Yılmaz'dan modern Köylü Garajı
YEREL

BAŞKAN YILMAZ'DAN MODERN KÖYLÜ GARAJI
Muharrem Hasbi Koray kabri başında anıldı
YEREL

MUHARREM HASBİ KORAY KABRİ BAŞINDA ANILDI
Girişimcilere tarımsal desteklemeler konusunda eğitim verildi
YEREL

GİRİŞİMCİLERE TARIMSAL DESTEKLEMELER KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ
Çocuk oyunlarında dereceye girenlere Başkan Uysal'dan bisiklet
YEREL

ÇOCUK OYUNLARINDA DERECEYE GİRENLERE BAŞKAN UYSAL'DAN BİSİKLET
Burhaniye'de kara kalem sergisi
YEREL

BURHANİYE'DE KARA KALEM SERGİSİ
Özel çocuklar 2. Bahar Şenliği'nde buluştu
YEREL

ÖZEL ÇOCUKLAR 2. BAHAR ŞENLİĞİ'NDE BULUŞTU
Ayvalık'ta 35. Gençlik Haftası açılışı Ayvalık'ta yapıldı
YEREL

AYVALIK'TA 35. GENÇLİK HAFTASI AÇILIŞI AYVALIK'TA YAPILDI
İvrindi' de Sanat Sokağı açıldı
YEREL

İVRİNDİ' DE SANAT SOKAĞI AÇILDI
Geleceğin dahileri yeteneklerini sergiledi
YEREL

GELECEĞİN DAHİLERİ YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ
SYAL'de Bilim Fuarı açıldı
YEREL

SYAL'DE BİLİM FUARI AÇILDI
Kuva-yi Milliye Günü Balıkesir'de kutlandı
YEREL

KUVA-Yİ MİLLİYE GÜNÜ BALIKESİR'DE KUTLANDI
Edremit MHP'de kongre heyecanı
YEREL

EDREMİT MHP'DE KONGRE HEYECANI
Vergi yapılandırmasında son ödeme 31 Mayıs
YEREL

VERGİ YAPILANDIRMASINDA SON ÖDEME 31 MAYIS
Altıeylül'e Fas'tan kardeş şehir
YEREL

ALTIEYLÜL'E FAS'TAN KARDEŞ ŞEHİR
İvrindili öğrenciler çevre gezisine katıldı
YEREL

İVRİNDİLİ ÖĞRENCİLER ÇEVRE GEZİSİNE KATILDI
Burhaniye'de gönülden gönüle hayata şarkı söyle projesi
YEREL

BURHANİYE'DE GÖNÜLDEN GÖNÜLE HAYATA ŞARKI SÖYLE PROJESİ
İvrindi'de İş-Kur destek oldu mantar üretimi başladı
YEREL

İVRİNDİ'DE İŞ-KUR DESTEK OLDU MANTAR ÜRETİMİ BAŞLADI
Burhaniye'de kermes geliri 75 öğrenciye harçlık olacak
YEREL

BURHANİYE'DE KERMES GELİRİ 75 ÖĞRENCİYE HARÇLIK OLACAK
Burhaniye Belediyesi şampiyon oldu
YEREL

BURHANİYE BELEDİYESİ ŞAMPİYON OLDU
Karadere taşkınlardan korunacak
YEREL

KARADERE TAŞKINLARDAN KORUNACAK
Burhaniye'de astım hastalığına dikkat çekildi
YEREL

BURHANİYE'DE ASTIM HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ
İl Sağlık Müdürü Edremit'te
YEREL

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ EDREMİT'TE
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyaz Saray'a yeni sözcü iddiası!
DÜNYA

TRUMP'IN SON GÖZDESİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...