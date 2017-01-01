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Gürle'de yeni bir yerleşim alanı kuruluyor



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, Akgedik'ten sonra Manisa'ya bir yerleşim alanı daha kazandırmak için düğmeye bastı. Belediye, Gürle'de 2 bini OSB çalışanlarına ayrılmak üzere inşa edilecek yaklaşık 5 bin konutta dar ve orta gelirli aileleri ev sahibi yapmayı hedefliyor. Bölgede hummalı bir çalışma yürütülürken; Gürle ve OSB Kent Ofisi'nin açılışı ve projenin tanıtımı yarın törenle gerçekleştirilecek.

Yunusemre Belediyesi, kentte kronikleşen konut sorunu için dev bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Belediyenin girişimleri ve yoğun mesaisi sonucu Gürle Mahallesi'nde 1 milyon 406 bin 723 metrekare alan, Toplu Konut Alanı ilan edildi. Çalışmalar kapsamında Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olan Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile yapılan protokol kapsamında OSB'de çalışanların konut ihtiyacını karşılayabilmek için Gürle Toplu Konut Alanı'nda OSB Kent kurulması için protokol imzalandı. Protokolle birlikte Gürle'de 2 bini OSB çalışanlarına ayrılmak üzere yaklaşık 5 bin konut, sosyal donatı alanları, kent meydanları, ticaret merkezleri, eğitim ve sağlık kurumlarının inşa edilmesi planlanıyor.



Gürle OSB Kent Ofisi açılıyor

Projeye ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, yarın saat 15.00'de Organize Sanayi Bölgesi İsmail Tiryaki Caddesi üzerinde inşa edilen Gürle ve OSB Kent Ofisi'nin açılış töreninin yapılacağını belirtti. Kaya açıklamasında, "Yunusemre Belediyesi olarak Manisa'daki konut sıkıntısına neşter vurmaya devam ediyoruz. 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nin ardından Gürle Toplu Konut Projesi'ni hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.



Açılışa davet etti

"Amacımız vatandaşımızı ev sahibi yapabilmek" diyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise şunları söyledi: "Yönetime geldiğimizde özellikle dar ve orta gelirli vatandaşımızı ev sahibi yapabilmek için yola çıktık. İlk olarak Akgedik Mahallemizde 5 bin 500 Konutluk Yunuskent Toplu Konut Projemizi hayata geçirdik. İlk etabımızı yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. İhalesi yapılan projenin 2. etabına da kısa bir süre içerisinde başlanacak. Şimdi de Gürle Toplu Konut Projesi için düğmeye bastık. İlk aşamayı tamamladık. Yarın projenin tanıtımını yapıp Gürle ve OSB Kent Ofisi'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Açılışımızda Manisalılar'ı aramızda görmekten mutluluk duyarız."

(SC-Y)



17.05.2017 15:37:24 TSI

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