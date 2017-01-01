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Gürleyikliler piknikçilerden tedirgin



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Yaz aylarına girilmesi üzerine başlayan piknikler, Gürleyik Köyü sakinlerini tedirgin ediyor.

Gürleyikliler Derneği Başkanı Halit Gürsoy, konuyla ile ilgili açıklama yaparak, İl Mahali İdareler Müdürlüğü'ne dilekçe verdiklerini belirterek, Mihalıççık Belediyesi zabıtalarının kontrolünün sağlanmasını istediklerini söyledi. Gürleyik'in 1. dereceden doğal sit alanı olduğunu belirten Gürsoy, "392 bitkiden 32 endemir, 542 kuş türünden 245'i Gürleyik'te tespit edilmiştir. Gürleyik'e ortalama günlük 80-100 özel araç ve turlar geliyor. Hafta sonları cumartesi ve pazar günleri araç ve turların sayısı 180-200'e ulaşıyor. Yetkili makamları etkin önlemler almasını istiyoruz. Mangal, semaver ve ateş yakılması ciddi bir tahribat yapıyor. Mangal ve semaver ateş yakılmamasını istiyoruz" dedi.

Dernek Başkanı Gürsoy, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'ne verdiği dilekçede, "Mihalıççık İlçesi'ne bağlı Gürleyik'imiz su başından Aşağı Mahallesi alt sınırına kadar Gürleyik Çayı kenarları, 1. dereceden sit alanıdır. Koruma kurulun kararına göre ; mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır. 2016 yılında yüzde 40 başarılı olduk, yüzde 100 başarılı olmak için Mihalıççık Belediyesi tarafından zabıta ve kontrolünün bağlanmasını istiyoruz" şeklinde istemlerini dile getirdi.

(MY-Y)



17.05.2017 15:37:26 TSI

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