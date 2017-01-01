YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Engelliler Çanakkale'yi gezdi

Engelliler Çanakkale'yi gezdi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, Engelli Bakım Merkezi'nde (OBAM) eğitim gören engelli vatandaşları ve ailelerini Çanakkale'ye götürdü.

Engelliler Haftası dolayısıyla OBAM'da eğitim gören engelli bireyler için Çanakkale gezisi düzenlendi. Geziye engelliler ve aileleri katıldı. İlk defa Çanakkale'ye giden engelliler, uzman rehberler eşliğinde Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi ve 57'inci Alay ve Conkbayırı'nı gezme fırsatı buldu.

İstiklal destanının yazıldığı toprakları gezen engelliler ve aileleri, büyük mutluluk yaşadı. Osmangazi Belediyesi'nin her zaman engelli vatandaşların yanında olduğunu belirten engelli yakınları, Başkan Mustafa Dündar'a hem Çanakkale gezisi hem de her zaman kendilerine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

(MŞ)



17.05.2017 15:37:34 TSI

NNNN

