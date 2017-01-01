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Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı'ndan ETO'ya ziyaret

- Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol "Son şans, mutlaka borcunuzu ödeyin"



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ederek 6736 sayılı Vergi yapılandırması ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol "Yapılandırdıkları borçlarını 31 Mayıs'a kadar ödeyen mükellefler kanunun getirdiği tüm imkanlardan faydalanabilecek. Özellikle taksitlendirme imkanından faydalanmak isteyip, birinci ya da ikinci taksitini ödemeyen ve yapılandırmamız bozuldu diye düşünüp ödemelerini yapmayan mükelleflere sesleniyorum. Yapılandırmalarınız bozulmadı. Aynı şekilde peşin ödemeyi tercih etmiş ancak bazı nedenler ile henüz ödememiş olan mükelleflerin de yapılandırması bozulmadı. Bu mükelleflerimizin 31 Mayıs'a kadar gerekli ödemeleri yapmaları gerekiyor. Bunun telafisi yok. Yeni yapılandırma kanunu ödenmeyen dönemler için yeni bir imkan sunmuyor. Son şans, mutlaka borcunuzu ödeyin" açıklamalarında bulundu. Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

(EME-



17.05.2017 15:37:40 TSI

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