Miniklerin yılsonu gösterisi göz kamaştırdı
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Cem Kaan Toka - İbrahim Sünetçi
BİLECİK (İHA) - Bilecik Balahatun Anaokulu öğrencileri tarafından yıl sonu gösterisi düzenlendi.
Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen yıl sonu gösterisine, Eğitim Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, Bilecik Balahatun Anaokulu Müdürü Sevim Çalışkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Programda açılış konuşması yapan Bilecik Balahatun Anaokulu Müdürü Sevim Çalışkan, yıl sonu programı ve kep törenini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çocuklarımız dönem başında ilk başlarında ağlayan, adapte olmayan çocuklardı. Sınıfa dahi giremeyecek düzeydeydi. Şuanda görüyoruz ki, sahnede kendi özgüvenleri, istekleri ve çabalarıyla ortaya çıkardıkları gösterileri sergiliyorlar" dedi.
Okul müdürünün konuşmasının ardından Bilecik Balahatun Anaokulu öğrencileri yıl sonu için hazırlamış oldukları gösterileri sergilediler.
(CKT-Y)
17.05.2017 15:38:11 TSI
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